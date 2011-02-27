RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 394395396397
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:39

  Игорь Алексеевич написав:Нео. Подскажите
Там как онлайн оформить??
Скинуть на вертальную Неокард и оформлять?
Заход на неокард кажется без комиссии?? А то уже забыл, куча карт уже в приложении оформлено.

там какое-то извращение с картами. Чтоб снимать депо без комиссий надо получить Дебетову, а она открывается только под оффлайн депо. А с виртуалки снятие с комиссией.
Очень долго спорил с менеджерами, пришли к консенсусу открыть оффлайн депо на 100$ а далее вроде к онлайн депо можно подвязать дебетову
kuzmich
 
Повідомлень: 92
З нами з: 25.08.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:44

  flysoulfly написав:
  Ромасик написав: Ізі

видають мотлохом
що є в касі ТАС на момент, тим і видають.

Так. Тася активно продає готівковий доляр. Хом'ячки беруть і по курсу більше 40. То чого б доляр держався в касі для якихось ,,зальотних,, з віртуальної Ізя-банки?
alex lem
 
Повідомлень: 2470
З нами з: 25.12.08
Подякував: 118 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:40

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:
  Ромасик написав: Ізі

видають мотлохом
що є в касі ТАС на момент, тим і видають.

Так. Тася активно продає готівковий доляр. Хом'ячки беруть і по курсу більше 40. То чого б доляр держався в касі для якихось ,,зальотних,, з віртуальної Ізя-банки?

Тазік очевидно і активно скуповує завдяки ціні, тому багато мотлоху
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5570
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1335 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:43

  kuzmich написав:
  Игорь Алексеевич написав:Нео. Подскажите
Там как онлайн оформить??
Скинуть на вертальную Неокард и оформлять?
Заход на неокард кажется без комиссии?? А то уже забыл, куча карт уже в приложении оформлено.

там какое-то извращение с картами. Чтоб снимать депо без комиссий надо получить Дебетову, а она открывается только под оффлайн депо. А с виртуалки снятие с комиссией.
Очень долго спорил с менеджерами, пришли к консенсусу открыть оффлайн депо на 100$ а далее вроде к онлайн депо можно подвязать дебетову

Нет там никакого извращения. Все яснопонятно. Открывается в 2 клика как изя.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5570
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1335 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:37

  angra написав:В суботу, неділю в Приваті можна відкрити депо он-лайн ? З якого дня почнеться відлік зсуботи чи з понеділка ?

Для депо в приваті немає субот,неділь,та ін.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2866
З нами з: 31.03.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 394395396397
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53131
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25551
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6389
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5724)
30.12.2022 15:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.