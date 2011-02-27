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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:39
Игорь Алексеевич написав:
Нео. Подскажите
Там как онлайн оформить??
Скинуть на вертальную Неокард и оформлять?
Заход на неокард кажется без комиссии?? А то уже забыл, куча карт уже в приложении оформлено.
там какое-то извращение с картами. Чтоб снимать депо без комиссий надо получить Дебетову, а она открывается только под оффлайн депо. А с виртуалки снятие с комиссией.
Очень долго спорил с менеджерами, пришли к консенсусу открыть оффлайн депо на 100$ а далее вроде к онлайн депо можно подвязать дебетову
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kuzmich
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:44
flysoulfly написав: Ромасик написав:
Ізі
видають мотлохом
що є в касі ТАС на момент, тим і видають.
Так. Тася активно продає готівковий доляр. Хом'ячки беруть і по курсу більше 40. То чого б доляр держався в касі для якихось ,,зальотних,, з віртуальної Ізя-банки?
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alex lem
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:40
alex lem написав: flysoulfly написав: Ромасик написав:
Ізі
видають мотлохом
що є в касі ТАС на момент, тим і видають.
Так. Тася активно продає готівковий доляр. Хом'ячки беруть і по курсу більше 40. То чого б доляр держався в касі для якихось ,,зальотних,, з віртуальної Ізя-банки?
Тазік очевидно і активно скуповує завдяки ціні, тому багато мотлоху
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 14:43
kuzmich написав: Игорь Алексеевич написав:
Нео. Подскажите
Там как онлайн оформить??
Скинуть на вертальную Неокард и оформлять?
Заход на неокард кажется без комиссии?? А то уже забыл, куча карт уже в приложении оформлено.
там какое-то извращение с картами. Чтоб снимать депо без комиссий надо получить Дебетову, а она открывается только под оффлайн депо. А с виртуалки снятие с комиссией.
Очень долго спорил с менеджерами, пришли к консенсусу открыть оффлайн депо на 100$ а далее вроде к онлайн депо можно подвязать дебетову
Нет там никакого извращения. Все яснопонятно. Открывается в 2 клика как изя.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:37
angra написав:
В суботу, неділю в Приваті можна відкрити депо он-лайн ? З якого дня почнеться відлік зсуботи чи з понеділка ?
Для депо в приваті немає субот,неділь,та ін.
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novichok
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 15:54
mustbe написав:
+ 43.Окси.
Более-менее норм
макс сума в оксі 2650$
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alter
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:03
alter написав:
макс сума в оксі 2650$
Почему ?
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:15
УкрЕксІм банк - валюту замовляти не обов'язково, грошей в касі досталь, видають і продають без проблем
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:33
kuzmich написав: Игорь Алексеевич написав:
Нео. Подскажите
Там как онлайн оформить??
Скинуть на вертальную Неокард и оформлять?
Заход на неокард кажется без комиссии?? А то уже забыл, куча карт уже в приложении оформлено.
там какое-то извращение с картами. Чтоб снимать депо без комиссий надо получить Дебетову, а она открывается только под оффлайн депо. А с виртуалки снятие с комиссией.
Очень долго спорил с менеджерами, пришли к консенсусу открыть оффлайн депо на 100$ а далее вроде к онлайн депо можно подвязать дебетову
Мне легче, т.к. годика 2 назад открыл карту в дол. - дебетку Конкорда. На неё зайдёт по окончанию дела дол.и снятие без комиссии.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 16:36
novichok написав: angra написав:
В суботу, неділю в Приваті можна відкрити депо он-лайн ? З якого дня почнеться відлік зсуботи чи з понеділка ?
Для депо в приваті немає субот,неділь,та ін.
Так, але може бути нюанс з тим, у ліміт якого місяця увійде сума.
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