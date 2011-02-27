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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:52
В Приваті все пройшло як зазвичай тут описують. Без проблем подав заявку на отримання готівки і на наступний день прийшов, та забрав новенькі сині доляри. Так, є черги, але це єдиний мінус.
А ось в А-Банку черги не було, також без проблем зняв депо від Моно, але віддали купюрами 1996 року, причому новими, що аж здивувало. Спочатку хотів відмовитись, але все ж забрав і здав в найближчому обміннику.
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KolSer
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:05
klug
делал несколько раз в 23-45- 23-50 в последний день месяца и входило в лимит этого же месяца. дата начала депозита при этом была 1й рабочий день следующего месяца.
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flex123
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:54
Райф в приложении по заключенному сегодня конвертдепо светит 0,00 % Раньше заключала здесь уже 3 депозита, 2 уже забрала, по всем было 0,01% Мелочь, конечно, может глюк какой, так как иначе противоречит понятию банковского вклада, который предполагает выплату % банком по депозиту.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 19:09
Ну что сказать, последняя тыщенка этого непростого года, сданная по 40,8 досталась Вале. Приятно конечно, что и говорить, сдать 1000 долларов, погасить 4000 грн кредита
и на оставшуюся гривну купить 984 доллара. Пусть даже и с получением оных через 3 месяца, пусть даже и под 0,00% годовых!
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asti
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