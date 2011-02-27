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В Приваті все пройшло як зазвичай тут описують. Без проблем подав заявку на отримання готівки і на наступний день прийшов, та забрав новенькі сині доляри. Так, є черги, але це єдиний мінус. А ось в А-Банку черги не було, також без проблем зняв депо від Моно, але віддали купюрами 1996 року, причому новими, що аж здивувало. Спочатку хотів відмовитись, але все ж забрав і здав в найближчому обміннику.
Райф в приложении по заключенному сегодня конвертдепо светит 0,00 % Раньше заключала здесь уже 3 депозита, 2 уже забрала, по всем было 0,01% Мелочь, конечно, может глюк какой, так как иначе противоречит понятию банковского вклада, который предполагает выплату % банком по депозиту.
Ну что сказать, последняя тыщенка этого непростого года, сданная по 40,8 досталась Вале. Приятно конечно, что и говорить, сдать 1000 долларов, погасить 4000 грн кредита и на оставшуюся гривну купить 984 доллара. Пусть даже и с получением оных через 3 месяца, пусть даже и под 0,00% годовых!
evgr написав:Добрий вечір усім. Протягом останніх місяців скептично очікував на закінчення перших приватівських депо - все отримав без проблем. Тож закинув на ПБ по максимуму.
Завтра хотілося б ще в один банк покласти кошти на 3 міс. Є картка Необанк - у Хмельницькому немає відділення. Моно - потрапити у постійні проблеми з готівкою. Укрсиб/Ощад є - не працюють у цій кампанії.
Підкажіть, будь ласка, банк, який є золотою серединою щодо надійності, доходу та розгалуженої мережі. УкрГаз? Райф? Або всі пишуть про ТАС?
где-то в сентябре была инфа , что где-то до апреля-мая 23, но это было до лимита в 100к и входа в клуб мастодонтов по типу привата . Сейчас от многих факторов зависит , если повысят оф курс - чего бы не продолжить , если будет воля отпустить курс - то как бы и отпадет смысл в депо . В любом случае , думаю , узнаем за пару дней , а может и недель , потому что банки , оформляющие онлайн , должны будут откупить как-то ж эту валюту в нбу, не думаю ,что им будут разрешать то делать после запрета ....
навіщо відкупляти, якщо валюта закуповується на міжбанку в день оформлення депо (або та що є в межах кухні банку), там може бути покупка налу в НБУ з 0.5% комісії, але піпл може нести з матрасів та з під груш, тому це може бути який час самовідтворювана система: заніс $2500 зняв $2700, $200 поміняв на гривню на хліб з маслом, а $2500 пустив по новому колу