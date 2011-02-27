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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 396397398399400>
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В Приваті все пройшло як зазвичай тут описують. Без проблем подав заявку на отримання готівки і на наступний день прийшов, та забрав новенькі сині доляри. Так, є черги, але це єдиний мінус.
А ось в А-Банку черги не було, також без проблем зняв депо від Моно, але віддали купюрами 1996 року, причому новими, що аж здивувало. Спочатку хотів відмовитись, але все ж забрав і здав в найближчому обміннику.
KolSer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:05

klug
делал несколько раз в 23-45- 23-50 в последний день месяца и входило в лимит этого же месяца. дата начала депозита при этом была 1й рабочий день следующего месяца.
flex123
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 18:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Райф в приложении по заключенному сегодня конвертдепо светит 0,00 % Раньше заключала здесь уже 3 депозита, 2 уже забрала, по всем было 0,01% Мелочь, конечно, может глюк какой, так как иначе противоречит понятию банковского вклада, который предполагает выплату % банком по депозиту.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 19:09

Ну что сказать, последняя тыщенка этого непростого года, сданная по 40,8 досталась Вале. Приятно конечно, что и говорить, сдать 1000 долларов, погасить 4000 грн кредита
и на оставшуюся гривну купить 984 доллара. Пусть даже и с получением оных через 3 месяца, пусть даже и под 0,00% годовых! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:48

  evgr написав:Добрий вечір усім.
Протягом останніх місяців скептично очікував на закінчення перших приватівських депо - все отримав без проблем.
Тож закинув на ПБ по максимуму.

Завтра хотілося б ще в один банк покласти кошти на 3 міс.
Є картка Необанк - у Хмельницькому немає відділення. Моно - потрапити у постійні проблеми з готівкою. Укрсиб/Ощад є - не працюють у цій кампанії.

Підкажіть, будь ласка, банк, який є золотою серединою щодо надійності, доходу та розгалуженої мережі.
УкрГаз? Райф? Або всі пишуть про ТАС?

Буду вам дуже вдячний!

Чудова десятка
https://fi202x.blogspot.com/2022/11/blog-post_4.html
1. Укргаз.
2. Приват.
3. Аккорд.
4. Альфа/Сенс.
5. А-банк.
6. Пивденный.
7. ПУМБ.
8. Глобус.
9. ТАС.
10. Моно.

Я би ще добавив 11: Рада
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:50

  soups65d542 написав:Игорь Алексеевич

где-то в сентябре была инфа , что где-то до апреля-мая 23, но это было до лимита в 100к и входа в клуб мастодонтов по типу привата . Сейчас от многих факторов зависит , если повысят оф курс - чего бы не продолжить , если будет воля отпустить курс - то как бы и отпадет смысл в депо . В любом случае , думаю , узнаем за пару дней , а может и недель , потому что банки , оформляющие онлайн , должны будут откупить как-то ж эту валюту в нбу, не думаю ,что им будут разрешать то делать после запрета ....

навіщо відкупляти, якщо валюта закуповується на міжбанку в день оформлення депо (або та що є в межах кухні банку), там може бути покупка налу в НБУ з 0.5% комісії, але піпл може нести з матрасів та з під груш, тому це може бути який час самовідтворювана система: заніс $2500 зняв $2700, $200 поміняв на гривню на хліб з маслом, а $2500 пустив по новому колу
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:55

  flyman написав:Чудова десятка

Половина этой десятки - чуть более чем странная.
Тем более - в контексте давания финансовых советов
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:55

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав:Слухи - это когда, закончится лафа сидя на диване))
на диване бывает и геморрой, а собственно лафа уже закончилась года три-четыре назад
Лафа - это выгода, а конверт., как раз таким и является. Любая выгода без физич. усилий и является лафа на диване.))

не зовсім і не лафа, а можливість зменшити втрати від девала тримачам гривне депозитів та ВОДП.
Лафа хіба доларовим матрасникам, але з них ще спробуй витруси той долар як з Буратіни монетки
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:58

  flyman написав:Чудова десятка

За яким критерієм?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:58

  mustbe написав:
  flyman написав:Чудова десятка

Половина этой десятки - чуть более чем странная.
Тем более - в контексте давания финансовых советов

А 11 забив цвях в гроб :D
Ромасик
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