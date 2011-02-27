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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 20:59
mustbe написав: flyman написав:
Чудова десятка
Половина этой десятки - чуть более чем странная.
Тем более - в контексте давания финансовых советов
принаймі вона (як і банк-партнер для Моно) буде в кожному облцентрі, без екзотики типу Альянсу
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flyman
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:06
asti написав:
Ну что сказать, последняя тыщенка этого непростого года, сданная по 40,8 досталась Вале. Приятно конечно, что и говорить, сдать 1000 долларов, погасить 4000 грн кредита
и на оставшуюся гривну купить 984 доллара. Пусть даже и с получением оных через 3 месяца, пусть даже и под 0,00% годовых!
Удачно сдали. В какой обменке такой курс нашли, если не секрет?
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:09
flyman написав: mustbe написав: flyman написав:
Чудова десятка
Половина этой десятки - чуть более чем странная.
Тем более - в контексте давания финансовых советов
принаймі вона (як і банк-партнер для Моно) буде в кожному облцентрі, без екзотики типу Альянсу
Пивденный и Глобус - тоже будут ? )
Золотая десятка - она своя для каждого города, а тем более - для каждого человека
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:11
flyman написав: mustbe написав: flyman написав:
Чудова десятка
Половина этой десятки - чуть более чем странная.
Тем более - в контексте давания финансовых советов
принаймі вона (як і банк-партнер для Моно) буде в кожному облцентрі, без екзотики типу Альянсу
Так Анальку загубили і решту гейропейців. 😮
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:20
flyman написав: mustbe написав: flyman написав:
Чудова десятка
Половина этой десятки - чуть более чем странная.
Тем более - в контексте давания финансовых советов
принаймі вона (як і банк-партнер для Моно) буде в кожному облцентрі, без екзотики типу Альянсу
Згідно даних з сайту Альянсу їх філії є у 21 з 24 обласних центрів. Причому 2 з обласних центрів де немає альянсу це окуповані з 2014 Донецьк та Луганськ, а третій - нещодавно визволений Херсон. Тобто відсутність філій у цих трьох обласних центрах це вважається по вашому екзотикою?
Востаннє редагувалось Alien
в П'ят 30 гру, 2022 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:22
mustbe написав:
Золотая десятка - она своя для каждого города, а тем более - для каждого человека
то можна підставляти замість Глобуса/Південного що є на місці
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:24
Alien написав:
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Згідно даних з сайту Альянсу їх філії є у 21 з 24 обласних центрів. Причому 2 з обласних центрів де немає альянсу це окуповані з 2014 Донецьк та Луганськ, а третій - нещодавно визволений Херсон. ,
это верный признак того что банк достиг пика своего развития и ему скоро конец
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:25
Ромасик написав: flyman написав: mustbe написав:
Половина этой десятки - чуть более чем странная.
Тем более - в контексте давания финансовых советов
принаймі вона (як і банк-партнер для Моно) буде в кожному облцентрі, без екзотики типу Альянсу
Так Анальку загубили і решту гейропейців. 😮
дуже вдобно.
відділення АТ «БАНК АЛЬЯНС» (з 09:00 до 16:00, каса до 12:00)
Валюта Купівля Продаж
USD 39.4 40.7
В Раді, Південному, Тасі, Акорді, Глобусі - нормальні курси, прийшов, і не стираючи кеди обміняв, і переоформив конвертаційний (ще ліпше якщо через мобільний додаток).
в гейропейців гейропейський сервіс (напр. Ідея)
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 30 гру, 2022 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:34
flyman написав: mustbe написав:
Золотая десятка - она своя для каждого города, а тем более - для каждого человека
то можна підставляти замість Глобуса/Південного що є на місці
Можно.
Много чего можно.
А ещё - можно не натягивать таблицу с 43-ми строками на свой конкретный город, и не выдавать это за "икспертную финансовую оценку"
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:36
mustbe написав: flyman написав: mustbe написав:
Золотая десятка - она своя для каждого города, а тем более - для каждого человека
то можна підставляти замість Глобуса/Південного що є на місці
Можно.
Много чего можно.
А ещё - можно не натягивать таблицу с 43-ми строками на свой конкретный город, и не выдавать это за "икспертную финансовую оценку"
Ви би відповіли ліпше на запитання форумчанина:
evgr написав:
Добрий вечір усім.
Протягом останніх місяців скептично очікував на закінчення перших приватівських депо - все отримав без проблем.
Тож закинув на ПБ по максимуму.
Завтра хотілося б ще в один банк покласти кошти на 3 міс.
Є картка Необанк - у Хмельницькому немає відділення. Моно - потрапити у постійні проблеми з готівкою. Укрсиб/Ощад є - не працюють у цій кампанії.
Підкажіть, будь ласка, банк, який є золотою серединою щодо надійності, доходу та розгалуженої мережі.
УкрГаз? Райф? Або всі пишуть про ТАС?
Буду вам дуже вдячний!
а тоді вислуховували "не натягуй"
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