Не знаю, откуда это цитата, но Альянс (как и его касса) работают и после обеда.
Но не 30.12, да. Когда и все остальные работают до обеда.
Про курсы - то вообще бред
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:40
Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:42
Райф - без жодних проблем (з замовленням за 2 дні) зняв долари. В черзі таких як я було багато, спокійно всім все видали.
Укргаз в одному з відділень сказали замовляти на ... днів наперед, або поїхати в інше і зняти без замовлення будь-яку суму. Поїхав - дійсно підтвердили що будь-яка сума доступна без замовлення. Через тривогу був за 15 хвилин до закриття кас - спокійно забрав.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:46
Питання неправильно сформульоване. Досвідченій людині треба кілька простирадл списати, щоб правильно відповісти на питання.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:46
Золотая середина - она для каждого своя.
Или я должен изучать присутствие банок в Хмельницком ?
Или уточнять - что имеется в виду под "золотой серединой" и с какими долевыми коэффициентами ?
Да и нет никакой золотой середины.
Всё, что в топе таблицы - то и золото.
Долларчику только это не говорите, хай несёт бегемоту и гороху
Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:52
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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