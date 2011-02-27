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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 397398399400
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:40

  flyman написав:дуже вдобно.
відділення АТ «БАНК АЛЬЯНС» (з 09:00 до 16:00, каса до 12:00)
Валюта Купівля Продаж
USD 39.4 40.7

Не знаю, откуда это цитата, но Альянс (как и его касса) работают и после обеда.
Но не 30.12, да. Когда и все остальные работают до обеда.
Про курсы - то вообще бред
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:42

  evgr написав:Підкажіть, будь ласка, банк, який є золотою серединою щодо надійності, доходу та розгалуженої мережі.
УкрГаз? Райф? Або всі пишуть про ТАС?

Буду вам дуже вдячний!

Райф - без жодних проблем (з замовленням за 2 дні) зняв долари. В черзі таких як я було багато, спокійно всім все видали.
Укргаз в одному з відділень сказали замовляти на ... днів наперед, або поїхати в інше і зняти без замовлення будь-яку суму. Поїхав - дійсно підтвердили що будь-яка сума доступна без замовлення. Через тривогу був за 15 хвилин до закриття кас - спокійно забрав.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:46

  flyman написав:Ви би відповіли ліпше на запитання форумчанина:
  evgr написав:Підкажіть, будь ласка, банк, який є золотою серединою щодо надійності, доходу та розгалуженої мережі.
УкрГаз? Райф? Або всі пишуть про ТАС?

а тоді вислуховували "не натягуй"

Питання неправильно сформульоване. Досвідченій людині треба кілька простирадл списати, щоб правильно відповісти на питання.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:46

  flyman написав:Ви би відповіли ліпше на запитання форумчанина:
  evgr написав:Підкажіть, будь ласка, банк, який є золотою серединою щодо надійності, доходу та розгалуженої мережі.

а тоді вислуховували "не натягуй"

Золотая середина - она для каждого своя.
Или я должен изучать присутствие банок в Хмельницком ?
Или уточнять - что имеется в виду под "золотой серединой" и с какими долевыми коэффициентами ?

Да и нет никакой золотой середины.
Всё, что в топе таблицы - то и золото.
Долларчику только это не говорите, хай несёт бегемоту и гороху
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Золотая середина

Однозначно Приват в будь-якому місті України
Дюрі-бачі
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