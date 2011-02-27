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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:40
flyman написав:
дуже вдобно.
відділення АТ «БАНК АЛЬЯНС» (з 09:00 до 16:00, каса до 12:00)
Валюта Купівля Продаж
USD 39.4 40.7
Не знаю, откуда это цитата, но Альянс (как и его касса) работают и после обеда.
Но не 30.12, да. Когда и все остальные работают до обеда.
Про курсы - то вообще бред
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:42
evgr написав:
Підкажіть, будь ласка, банк, який є золотою серединою щодо надійності, доходу та розгалуженої мережі.
УкрГаз? Райф? Або всі пишуть про ТАС?
Буду вам дуже вдячний!
Райф - без жодних проблем (з замовленням за 2 дні) зняв долари. В черзі таких як я було багато, спокійно всім все видали.
Укргаз в одному з відділень сказали замовляти на ... днів наперед, або поїхати в інше і зняти без замовлення будь-яку суму. Поїхав - дійсно підтвердили що будь-яка сума доступна без замовлення. Через тривогу був за 15 хвилин до закриття кас - спокійно забрав.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:46
flyman написав:
Ви би відповіли ліпше на запитання форумчанина:
evgr написав:
Підкажіть, будь ласка, банк, який є золотою серединою щодо надійності, доходу та розгалуженої мережі.
УкрГаз? Райф? Або всі пишуть про ТАС?
а тоді вислуховували "не натягуй"
Питання неправильно сформульоване. Досвідченій людині треба кілька простирадл списати, щоб правильно відповісти на питання.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:46
flyman написав:
Ви би відповіли ліпше на запитання форумчанина:
evgr написав:
Підкажіть, будь ласка, банк, який є золотою серединою щодо надійності, доходу та розгалуженої мережі.
а тоді вислуховували "не натягуй"
Золотая середина - она для каждого своя.
Или я должен изучать присутствие банок в Хмельницком ?
Или уточнять - что имеется в виду под "золотой серединой" и с какими долевыми коэффициентами ?
Да и нет никакой золотой середины.
Всё, что в топе таблицы - то и золото.
Долларчику только это не говорите, хай несёт бегемоту и гороху
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:52
mustbe написав:
Золотая середина
Однозначно Приват в будь-якому місті України
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:56
flyman написав:
принаймі вона (як і банк-партнер для Моно) буде в кожному облцентрі, без екзотики типу Альянсу
Копіюєте табличку в ексель. Видаляєте ті банки, яких немає у вашому місті. І вуаля готова табличка для вашого міста.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:57
Дюрі-бачі написав: mustbe написав:
Золотая середина
Однозначно Приват в будь-якому місті України
Это не является золотой серединой.
У вкладчика нет необходимости вложиться в любом городе Украины.
Ему вполне достаточно иметь возможность открыться в своём родном городе.
А вот куда именно - зависит от города.
И это точно не Приват
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:58
mustbe написав: flyman написав:
Ви би відповіли ліпше на запитання форумчанина:
evgr написав:
Підкажіть, будь ласка, банк, який є золотою серединою щодо надійності, доходу та розгалуженої мережі.
а тоді вислуховували "не натягуй"
Золотая середина - она для каждого своя.
Или я должен изучать присутствие банок в Хмельницком ?
Или уточнять - что имеется в виду под "золотой серединой" и с какими долевыми коэффициентами ?
Да и нет никакой золотой середины.
Всё, что в топе таблицы - то и золото.
Долларчику только это не говорите, хай несёт бегемоту и гороху
а що в середині таблиці, то золота середина
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 21:58
mustbe написав:
Да и нет никакой золотой середины.
Всё, что в топе таблицы - то и золото.
То золотой топ.
flyman написав:
а що в середині таблиці, то золота середина
Вот и правильный ответ
Востаннє редагувалось Ромасик
в П'ят 30 гру, 2022 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:01
mustbe написав: Дюрі-бачі написав: mustbe написав:
Золотая середина
Однозначно Приват в будь-якому місті України
Это не является золотой серединой.
У вкладчика нет необходимости вложиться в любом городе Украины.
Ему вполне достаточно иметь возможность открыться в своём родном городе.
А вот куда именно - зависит от города.
И это точно не Приват
Не факт, можна жити на два міста.
Можна мігрувати в межах України у зв"язку із БД.
Тому не варто думати, що людина тільки в одному місті.
Ще є таке, що "прибитий цвяхами" до відділення де відкривав рахунок/депо, а в інших "не бачать".
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