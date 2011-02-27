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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:04

  flyman написав:а що в середині таблиці, то золота середина

То, что в середине - то унылое говно
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:07

mustbe Невеликий власний досвіт отримання коштів з депозитів в Моно, Сенсі та Газу показує суттєву перевагу Привату: замовляєш у бажане відділення в своє село і забираєш.
Покупка онлайн в 2 кліки і курс далеко не найгірший.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 30 гру, 2022 22:10, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:09

  Ромасик написав:Копіюєте табличку в ексель. Видаляєте ті банки, яких немає у вашому місті. І вуаля готова табличка для вашого міста.

Данные обновляются каждый час.
Топ10 - да, не меняется.
Но вся шелупонь - вполне себе тасуется местами.
Удачи с икселем )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:10

  flyman написав:,
Ще є таке, що "прибитий цвяхами" до відділення де відкривав рахунок/депо, а в інших "не бачать".

был я в таком банке где счета прибиты к отделениям

так они сначала по ошибке пополнили счет другого отделения,
а потом успешно через кассу сняли все со счета другого отделения

так что когда им сильно надо, то все начинают видеть :D
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:11

  J написав:
  flyman написав:,
Ще є таке, що "прибитий цвяхами" до відділення де відкривав рахунок/депо, а в інших "не бачать".

был я в таком банке где счета прибиты к отделениям

так они сначала по ошибке пополнили счет другого отделения,
а потом успешно через кассу сняли все со счета другого отделения

так что когда им сильно надо, то все начинают видеть :D

але це займає час
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:14

  Дюрі-бачі написав:mustbe Невеликий власний досвіт отримання коштів з депозитів в Моно, Сенсі та Газу показує суттєву перевагу Привату

Да и на здоровье.
Нравится вам Приват - играйте с ним. Никто ж не спорит.
А меня и Изя вполне устраивает
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:16

  Дюрі-бачі написав:mustbe Невеликий власний досвіт отримання коштів з депозитів в Моно, Сенсі та Газу показує суттєву перевагу Привату: замовляєш у бажане відділення в своє село і забираєш.

есть другой опыт
заказываеш на отделение с генератором
а потом в день выдачи по дороге в банк получаешь сообщение что касса в этом отделении сегодня работать не будет :roll:
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:16

  J написав:
  Дюрі-бачі написав:mustbe Невеликий власний досвіт отримання коштів з депозитів в Моно, Сенсі та Газу показує суттєву перевагу Привату: замовляєш у бажане відділення в своє село і забираєш.

есть другой опыт
заказываеш на отделение с генератором
а потом в день выдачи по дороге в банк получаешь сообщение что касса в этом отделении сегодня работать не будет :roll:

... а потом приходишь в отделение и касса работает, и деньги выдают. Вчера так получал. А то сообщение - то для слабых духом :mrgreen:
ramaz
 
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