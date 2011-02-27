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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:04
flyman написав:
а що в середині таблиці, то золота середина
То, что в середине - то унылое говно
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:07
mustbe Невеликий власний досвіт отримання коштів з депозитів в Моно, Сенсі та Газу показує суттєву перевагу Привату: замовляєш у бажане відділення в своє село і забираєш.
Покупка онлайн в 2 кліки і курс далеко не найгірший.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 30 гру, 2022 22:10, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:09
Ромасик написав:
Копіюєте табличку в ексель. Видаляєте ті банки, яких немає у вашому місті. І вуаля готова табличка для вашого міста.
Данные обновляются каждый час.
Топ10 - да, не меняется.
Но вся шелупонь - вполне себе тасуется местами.
Удачи с икселем )
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:10
flyman написав:
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Ще є таке, що "прибитий цвяхами" до відділення де відкривав рахунок/депо, а в інших "не бачать".
был я в таком банке где счета прибиты к отделениям
так они сначала по ошибке пополнили счет другого отделения,
а потом успешно через кассу сняли все со счета другого отделения
так что когда им сильно надо, то все начинают видеть
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:11
J написав: flyman написав:
,
Ще є таке, що "прибитий цвяхами" до відділення де відкривав рахунок/депо, а в інших "не бачать".
был я в таком банке где счета прибиты к отделениям
так они сначала по ошибке пополнили счет другого отделения,
а потом успешно через кассу сняли все со счета другого отделения
так что когда им сильно надо, то все начинают видеть
але це займає час
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:14
Дюрі-бачі написав:mustbe
Невеликий власний досвіт отримання коштів з депозитів в Моно, Сенсі та Газу показує суттєву перевагу Привату
Да и на здоровье.
Нравится вам Приват - играйте с ним. Никто ж не спорит.
А меня и Изя вполне устраивает
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 22:16
Дюрі-бачі написав:mustbe
Невеликий власний досвіт отримання коштів з депозитів в Моно, Сенсі та Газу показує суттєву перевагу Привату: замовляєш у бажане відділення в своє село і забираєш.
есть другой опыт
заказываеш на отделение с генератором
а потом в день выдачи по дороге в банк получаешь сообщение что касса в этом отделении сегодня работать не будет
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:16
J написав: Дюрі-бачі написав:mustbe
Невеликий власний досвіт отримання коштів з депозитів в Моно, Сенсі та Газу показує суттєву перевагу Привату: замовляєш у бажане відділення в своє село і забираєш.
есть другой опыт
заказываеш на отделение с генератором
а потом в день выдачи по дороге в банк получаешь сообщение что касса в этом отделении сегодня работать не будет
... а потом приходишь в отделение и касса работает, и деньги выдают. Вчера так получал. А то сообщение - то для слабых духом
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:33
Вирішив поки зупинитися на Ізібанку як другому банку.
Зайшов у відділення ТАСу, підтвердили, що в них видають такі депо, але «це буде довше, ось краще у нас через додаток...». І договір же прописаний з саме з Тасом.
І зручно, було що каси все же не працювали, а через термінал можна було поповнити та відкрити депо.
Подивимось, як вдасться повернути кошти...
Це доповнення до основного ПБ. Можливо, у січні розгляну ще Укргаз та Райф.
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:44
mustbe написав: flyman написав:
а що в середині таблиці, то золота середина
То, что в середине - то унылое говно
Колись у Сєвєродонецьку банків було не протовкнутися. Ідеш собі вулицею, і в кожному другому будинку якийсь банк. Потім їх сильно поменшало, особливо після 2014 року, але змінився і статус - на обласний центр.
Так от, із усієї таблички в 43 банки там В КРАЩІ часи було представлено тільки 9.
А в 2021 році - 5. Альфа, Приват, Укргаз, Пумб, Агриколь.
Альфа кацапська, а наступний Приват - вже на 25-му місці.
Підозрюю, що в більшості не дуже великих міст - теж.
Наприклад, у Кам'янському, де 250к населення - можна додати хіба що А-банк, Райф, ОТП та Ідею - австрокацапи, цигани, та ще дві малорозумілих банки. А, ще Акорд.
Тому для пересічного вибір насправді не такий і великий.
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