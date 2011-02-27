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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:45
evgr написав:evgr
Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?
Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?
ТАСС-самый идиотский банк,который видел.Одно только пополнение собственной карты чего стоит(тарифы-способы-условия)...А так да,такий потужный,шо як бы у штаны не наложив від своеї потужності.
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osafly
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