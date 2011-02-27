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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:45
evgr написав:evgr
Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?
Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?
ТАСС-самый идиотский банк,который видел.Одно только пополнение собственной карты чего стоит(тарифы-способы-условия)...А так да,такий потужный,шо як бы у штаны не наложив від своеї потужності.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 03:38
mustbe написав: alter написав:
макс сума в оксі 2650$
Почему ?
За даними від співробітника -- згідно з їх внутрішнім розпорядженням.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 04:26
evgr написав:
Вирішив поки зупинитися на Ізібанку як другому банку.
Зайшов у відділення ТАСу, підтвердили, що в них видають такі депо, але «це буде довше, ось краще у нас через додаток...». І договір же прописаний з саме з Тасом.
І зручно, було що каси все же не працювали, а через термінал можна було поповнити та відкрити депо.
Подивимось, як вдасться повернути кошти...
Це доповнення до основного ПБ. Можливо, у січні розгляну ще Укргаз та Райф.
Ви у термінал 100к грн запхнули чи уся гілка 5 сторінок вибирала, куди прилаштувати 200 доларів?
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Додано: Суб 31 гру, 2022 07:42
mustbe написав: Ромасик написав:
Копіюєте табличку в ексель. Видаляєте ті банки, яких немає у вашому місті. І вуаля готова табличка для вашого міста.
Данные обновляются каждый час.
Топ10 - да, не меняется.
Враховуючи, що золота середина - це ткнути пальцем в середину таблиці, то потенційні флуктуації не мають створювати значну похибку виваженого вибору.
Хоча і не зрозуміло, що там може щогодини змінюватися. Ставки явно вручну змінюються і рідко.
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