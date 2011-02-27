RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 399400401402
Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:45

  evgr написав:evgr

Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?
Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?


ТАСС-самый идиотский банк,который видел.Одно только пополнение собственной карты чего стоит(тарифы-способы-условия)...А так да,такий потужный,шо як бы у штаны не наложив від своеї потужності.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1485
З нами з: 29.05.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 03:38

  mustbe написав:
  alter написав:макс сума в оксі 2650$

Почему ?

За даними від співробітника -- згідно з їх внутрішнім розпорядженням.
alter
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 14.05.08
Подякував: 336 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 04:26

  evgr написав:Вирішив поки зупинитися на Ізібанку як другому банку.
Зайшов у відділення ТАСу, підтвердили, що в них видають такі депо, але «це буде довше, ось краще у нас через додаток...». І договір же прописаний з саме з Тасом.
І зручно, було що каси все же не працювали, а через термінал можна було поповнити та відкрити депо.
Подивимось, як вдасться повернути кошти...

Це доповнення до основного ПБ. Можливо, у січні розгляну ще Укргаз та Райф.

Ви у термінал 100к грн запхнули чи уся гілка 5 сторінок вибирала, куди прилаштувати 200 доларів?
klug
 
Повідомлень: 7811
З нами з: 18.08.14
Подякував: 328 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 07:42

  mustbe написав:
  Ромасик написав:Копіюєте табличку в ексель. Видаляєте ті банки, яких немає у вашому місті. І вуаля готова табличка для вашого міста.

Данные обновляются каждый час.
Топ10 - да, не меняется.

Враховуючи, що золота середина - це ткнути пальцем в середину таблиці, то потенційні флуктуації всередині неї не мають створювати значну похибку "виваженого" вибору.

Хоча і не зрозуміло, що там може щогодини змінюватися. Ставки явно вручну змінюються і рідко.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 31 гру, 2022 09:22, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5597
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1336 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:02

  osafly написав:
  evgr написав:evgr

Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?
Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?


ТАСС-самый идиотский банк,который видел.Одно только пополнение собственной карты чего стоит(тарифы-способы-условия)...А так да,такий потужный,шо як бы у штаны не наложив від своеї потужності.

самое прикольное что менеджер сказала что им запретили пополнять клиентам плативку тем извращенным способом о котором вы говорите
J
 
Повідомлень: 5542
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:24

  klug написав:
  evgr написав:Вирішив поки зупинитися на Ізібанку як другому банку.
Зайшов у відділення ТАСу, підтвердили, що в них видають такі депо, але «це буде довше, ось краще у нас через додаток...». І договір же прописаний з саме з Тасом.
І зручно, було що каси все же не працювали, а через термінал можна було поповнити та відкрити депо.
Подивимось, як вдасться повернути кошти...

Це доповнення до основного ПБ. Можливо, у січні розгляну ще Укргаз та Райф.

Ви у термінал 100к грн запхнули чи уся гілка 5 сторінок вибирала, куди прилаштувати 200 доларів?



У відділенні ТАС автомат приймає до 5 тис на добу без авторизації в Дії, до 30 тис - через Дію.
Після цього перекинув з Моно та Нео кошти на карту. А потім побачив новенький термінал у супермаркеті - по сумі не обмежувало, добив до 100 грудневих тисяч. Одразу все прийшло, одразу (незважаючи на неробочий час) відкрили депо. Все як у ПБ, зручно. Хіба що з видачею буде різниця )

Чесно, розум тягнув до УкрГазу, але вчора ж був скорочений робочий день. І розумів, що можу не встигнути у державному бюрократичному банку все зробити. Можливо, з 2 січня…
evgr
 
Повідомлень: 7
З нами з: 29.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 09:43

  osafly написав:
  evgr написав:evgr

Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?
Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?


ТАСС-самый идиотский банк,который видел.Одно только пополнение собственной карты чего стоит(тарифы-способы-условия)...А так да,такий потужный,шо як бы у штаны не наложив від своеї потужності.

і що не так з "великою 5ркою"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30228
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2593 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 10:14

flyman треба вміти користуватися
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5597
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1336 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 10:59

  osafly написав:ТАСС-самый идиотский банк,который видел.Одно только пополнение собственной карты чего стоит(тарифы-способы-условия)...А так да,такий потужный,шо як бы у штаны не наложив від своеї потужності.

откройте вери кард, в кассе спокойно без карты пополняется
kuzmich
 
Повідомлень: 93
З нами з: 25.08.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 11:23

  osafly написав:
  evgr написав:evgr

Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?
Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?


ТАСС-самый идиотский банк,который видел.Одно только пополнение собственной карты чего стоит(тарифы-способы-условия)...А так да,такий потужный,шо як бы у штаны не наложив від своеї потужності.

:D Якщо на депо в Тасі то прийшов з паспортом і каклэтой папіру до каси тазика. Одна фраза,,На ощадний рахунок,, через 2 хвилини в додатку Тасі скинув на свою уартку і всього поповнення.
А по ізі то я вже не граюся...
alex lem
 
Повідомлень: 2471
З нами з: 25.12.08
Подякував: 118 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 399400401402
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53142
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25554
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6390
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.