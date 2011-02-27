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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 31 гру, 2022 11:40
Ромасик написав:
Хоча і не зрозуміло, що там може щогодини змінюватися. Ставки явно вручну змінюються і рідко.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 11:46
alex lem написав:
, через 2 хвилини в додатку Тасі ,
у діда на кнопочному телехфоні так не вийде
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