Курсы банков же
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 31 гру, 2022 11:40
Додано: Суб 31 гру, 2022 11:46
Додано: Суб 31 гру, 2022 14:12
а в баби?
Я теж довго опирався мобільним додаткам, потім знайшов рішення: купив самий дешевий мобільний китайський смартфон з 11 Андроідом і купою пам"яті для 100500 додатків (приблизно за $35).
А кнопковий телефон для дзвінків та есемесок.
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