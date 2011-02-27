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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 400401402403
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 11:40

  Ромасик написав:Хоча і не зрозуміло, що там може щогодини змінюватися. Ставки явно вручну змінюються і рідко.

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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 11:46

  alex lem написав:, через 2 хвилини в додатку Тасі ,

у діда на кнопочному телехфоні так не вийде
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:12

  J написав:
  alex lem написав:, через 2 хвилини в додатку Тасі ,

у діда на кнопочному телехфоні так не вийде

а в баби?

Я теж довго опирався мобільним додаткам, потім знайшов рішення: купив самий дешевий мобільний китайський смартфон з 11 Андроідом і купою пам"яті для 100500 додатків (приблизно за $35).
А кнопковий телефон для дзвінків та есемесок.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 14:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flyman написав:Я теж довго опирався мобільним додаткам, потім знайшов рішення: купив самий дешевий мобільний китайський смартфон з 11 Андроідом і купою пам"яті для 100500 додатків (приблизно за $35).
А кнопковий телефон для дзвінків та есемесок.


думаете так безопаснее?
flex123
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:33

  J написав:
  alex lem написав:, через 2 хвилини в додатку Тасі ,

у діда на кнопочному телехфоні так не вийде

Бачив я в Тасі (як набігли в чергу погорільці Банка Січ) таких дідів що розпитували за конверт депо в долярах. І один на всю суму ліміту думав розміщати або забирать. Хай не прибідняються. Як ,,дід,, то й малоймущий типу. :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:37

  flex123 написав:
  flyman написав:Я теж довго опирався мобільним додаткам, потім знайшов рішення: купив самий дешевий мобільний китайський смартфон з 11 Андроідом і купою пам"яті для 100500 додатків (приблизно за $35).
А кнопковий телефон для дзвінків та есемесок.


думаете так безопаснее?

Звичайно, так китайцям зливається лише фінансова інформація, а секретні дані про закупку яєць та капусти залишаються у безпеці.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 15:40

  flex123 написав:
  flyman написав:Я теж довго опирався мобільним додаткам, потім знайшов рішення: купив самий дешевий мобільний китайський смартфон з 11 Андроідом і купою пам"яті для 100500 додатків (приблизно за $35).
А кнопковий телефон для дзвінків та есемесок.


думаете так безопаснее?

так,
фізично рознесені додатки і підтвердження дій СМСками (до речі, Вайбер який полюбляють на заміну СМС треба ставити на 3й телефон)
flyman
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2
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 16:32

  evgr написав:У відділенні ТАС автомат приймає до 5 тис на добу без авторизації в Дії, до 30 тис - через Дію.
Після цього перекинув з Моно та Нео кошти на карту. А потім побачив новенький термінал у супермаркеті - по сумі не обмежувало, добив до 100 грудневих тисяч. Одразу все прийшло, одразу (незважаючи на неробочий час) відкрили депо. Все як у ПБ, зручно. Хіба що з видачею буде різниця )
Якого бренду (системи) термінал, який ліміт, коміс? В Конкорді депо? Чому одразу не на Нео, або через пачковий банкомат ПБ?

  flyman написав:
  J написав:
  alex lem написав:, через 2 хвилини в додатку Тасі ,

у діда на кнопочному телехфоні так не вийде

а в баби?
А в баби - дисковий!
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