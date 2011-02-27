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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 31 гру, 2022 11:40
Ромасик написав:
Хоча і не зрозуміло, що там може щогодини змінюватися. Ставки явно вручну змінюються і рідко.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 11:46
alex lem написав:
, через 2 хвилини в додатку Тасі ,
у діда на кнопочному телехфоні так не вийде
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Додано: Суб 31 гру, 2022 14:12
J написав: alex lem написав:
, через 2 хвилини в додатку Тасі ,
у діда на кнопочному телехфоні так не вийде
а в баби?
Я теж довго опирався мобільним додаткам, потім знайшов рішення: купив самий дешевий мобільний китайський смартфон з 11 Андроідом і купою пам"яті для 100500 додатків (приблизно за $35).
А кнопковий телефон для дзвінків та есемесок.
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2
Додано: Суб 31 гру, 2022 14:58
flyman написав:
Я теж довго опирався мобільним додаткам, потім знайшов рішення: купив самий дешевий мобільний китайський смартфон з 11 Андроідом і купою пам"яті для 100500 додатків (приблизно за $35).
А кнопковий телефон для дзвінків та есемесок.
думаете так безопаснее?
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Додано: Суб 31 гру, 2022 15:33
J написав: alex lem написав:
, через 2 хвилини в додатку Тасі ,
у діда на кнопочному телехфоні так не вийде
Бачив я в Тасі (як набігли в чергу погорільці Банка Січ) таких дідів що розпитували за конверт депо в долярах. І один на всю суму ліміту думав розміщати або забирать. Хай не прибідняються. Як ,,дід,, то й малоймущий типу.
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Додано: Суб 31 гру, 2022 15:37
flex123 написав: flyman написав:
Я теж довго опирався мобільним додаткам, потім знайшов рішення: купив самий дешевий мобільний китайський смартфон з 11 Андроідом і купою пам"яті для 100500 додатків (приблизно за $35).
А кнопковий телефон для дзвінків та есемесок.
думаете так безопаснее?
Звичайно, так китайцям зливається лише фінансова інформація, а секретні дані про закупку яєць та капусти залишаються у безпеці.
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3
Додано: Суб 31 гру, 2022 15:40
flex123 написав: flyman написав:
Я теж довго опирався мобільним додаткам, потім знайшов рішення: купив самий дешевий мобільний китайський смартфон з 11 Андроідом і купою пам"яті для 100500 додатків (приблизно за $35).
А кнопковий телефон для дзвінків та есемесок.
думаете так безопаснее?
так,
фізично рознесені додатки і підтвердження дій СМСками (до речі, Вайбер який полюбляють на заміну СМС треба ставити на 3й телефон)
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2
Додано: Суб 31 гру, 2022 16:32
evgr написав:
У відділенні ТАС автомат приймає до 5 тис на добу без авторизації в Дії, до 30 тис - через Дію.
Після цього перекинув з Моно та Нео кошти на карту. А потім побачив новенький термінал у супермаркеті
- по сумі не обмежувало, добив до 100 грудневих тисяч. Одразу все прийшло, одразу (незважаючи на неробочий час) відкрили депо. Все як у ПБ, зручно. Хіба що з видачею буде різниця )
Якого бренду (системи) термінал, який ліміт, коміс? В Конкорді депо? Чому одразу не на Нео, або через пачковий банкомат ПБ?
flyman написав: J написав: alex lem написав:
, через 2 хвилини в додатку Тасі ,
у діда на кнопочному телехфоні так не вийде
а в баби?
А в баби - дисковий!
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Додано: Суб 31 гру, 2022 17:32
Easypay, здається, був.
Мені було необхідно поповнити Ізі. І там можна було без комісії. Без обмежень (як мінімум до 25 тис не було питань).
З Нео перекинув кошти на Ізі теж.
У Нео (Конкорді) не відкривав депо - підтримка підтвердила, що забрати кошти можна лише у сусідніх містах, де є відділення, що вкрай незручно.
Та й курс у Нео вище. Для мене Нео був корисним, коли був кешбек та безкоштовні лаунжі в аеропортах, а зараз хіба що з ПБ зручно через Нео безкоштовно поповнювати ті ж Моно, Ізі.
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