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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 401402403404
Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 20:05

  cohan написав:а в этой ветке депозит года будет награждаться? :mrgreen:

Мойша, а у Вас таки есть чем награждать?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 22:09

  cohan написав:а в этой ветке депозит года будет награждаться? :mrgreen:
Предлагаю наградить не депозит а депозитчика года. По какому критерию? Естественно - кто больше наменял! Я, например, вчера перешагнул рубеж 50 тыс долларов. Кто больше?
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2022 23:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  asti написав:Кто больше?

ЗСУ - БІЛЬШЕ!(замочили орків) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 09:21

  asti написав:
  cohan написав:а в этой ветке депозит года будет награждаться? :mrgreen:
Предлагаю наградить не депозит а депозитчика года. По какому критерию? Естественно - кто больше наменял! Я, например, вчера перешагнул рубеж 50 тыс долларов. Кто больше?

уже сегодня можно продвинуться дальше
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 09:39

  asti написав:Предлагаю наградить не депозит а депозитчика года. По какому критерию? Естественно - кто больше наменял! Я, например, вчера перешагнул рубеж 50 тыс долларов. Кто больше?

"Наменял" - это все депошки (открытые+закрытые) или только закрытые ?
mustbe
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