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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 31 гру, 2022 22:09
cohan написав:
а в этой ветке депозит года будет награждаться?
Предлагаю наградить не депозит а депозитчика года. По какому критерию? Естественно - кто больше наменял! Я, например, вчера перешагнул рубеж 50 тыс долларов. Кто больше?
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Додано: Нед 01 січ, 2023 09:21
asti написав: cohan написав:
а в этой ветке депозит года будет награждаться?
Предлагаю наградить не депозит а депозитчика года. По какому критерию? Естественно - кто больше наменял! Я, например, вчера перешагнул рубеж 50 тыс долларов. Кто больше?
уже сегодня можно продвинуться дальше
если не страшно конечно)
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Додано: Нед 01 січ, 2023 09:39
asti написав:
Предлагаю наградить не депозит а депозитчика года. По какому критерию? Естественно - кто больше наменял! Я, например, вчера перешагнул рубеж 50 тыс долларов. Кто больше?
"Наменял" - это все депошки (живые+закрытые) или только закрытые ?
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Додано: Нед 01 січ, 2023 10:16
Сегодня Приват можно открыть конвертационный?
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Investor_K
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Додано: Нед 01 січ, 2023 10:40
Investor_K
да
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Додано: Нед 01 січ, 2023 11:02
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cohan
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Додано: Нед 01 січ, 2023 11:03
flex123 написав:Investor_K
да
а какие еще сегодня можно?
Аккорд - открыл
ПУМБ - нельзя
Аваль как? правда, еще надо найти от кого он СЭП примет (
Прокредит - писали что 2го только работают
Пивень вроде тоже про рабочее время говорил
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cohan
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Додано: Нед 01 січ, 2023 11:14
cohan написав: flex123 написав:Investor_K
да
а какие еще сегодня можно?
Аккорд - открыл
ПУМБ - нельзя
Аваль как? правда, еще надо найти от кого он СЭП примет (
Прокредит - писали что 2го только работают
Пивень вроде тоже про рабочее время говорил
Аккорд
АБанк
Приват
Ізі
Моно
Аваль (якщо ви не ФОП)
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Maxwe11
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