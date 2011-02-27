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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 402403404405
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 12:36

  mustbe написав:
  asti написав:Предлагаю наградить не депозит а депозитчика года. По какому критерию? Естественно - кто больше наменял! Я, например, вчера перешагнул рубеж 50 тыс долларов. Кто больше?

"Наменял" - это все депошки (живые+закрытые) или только закрытые ?

Это все!
(Живых больше) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 13:23

  asti написав:
  mustbe написав:
  asti написав:Предлагаю наградить не депозит а депозитчика года. По какому критерию? Естественно - кто больше наменял! Я, например, вчера перешагнул рубеж 50 тыс долларов. Кто больше?

"Наменял" - это все депошки (живые+закрытые) или только закрытые ?

Это все!
(Живых больше) ;)

Боюсь, Евгений с топ30 вам не даст шансов
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 13:38

Награждать надо тех, кто оформил дело в течении 5 дней с начало этой программы.
а то многие дрефили и писали всякий бред...., а потом белые и пушистые, типа знатоки по программе... :P
Игорь Алексеевич
 
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