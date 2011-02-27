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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 01 січ, 2023 12:36
mustbe написав: asti написав:
Предлагаю наградить не депозит а депозитчика года. По какому критерию? Естественно - кто больше наменял! Я, например, вчера перешагнул рубеж 50 тыс долларов. Кто больше?
"Наменял" - это все депошки (живые+закрытые) или только закрытые ?
Это все!
(Живых больше)
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asti
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Додано: Нед 01 січ, 2023 13:23
asti написав: mustbe написав: asti написав:
Предлагаю наградить не депозит а депозитчика года. По какому критерию? Естественно - кто больше наменял! Я, например, вчера перешагнул рубеж 50 тыс долларов. Кто больше?
"Наменял" - это все депошки (живые+закрытые) или только закрытые ?
Это все!
(Живых больше)
Боюсь, Евгений с топ30 вам не даст шансов
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Ромасик
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Додано: Нед 01 січ, 2023 13:38
Награждать надо тех, кто оформил дело в течении 5 дней с начало этой программы.
а то многие дрефили и писали всякий бред...., а потом белые и пушистые, типа знатоки по программе...
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Игорь Алексеевич
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