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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 12:36

  mustbe написав:
  asti написав:Предлагаю наградить не депозит а депозитчика года. По какому критерию? Естественно - кто больше наменял! Я, например, вчера перешагнул рубеж 50 тыс долларов. Кто больше?

"Наменял" - это все депошки (живые+закрытые) или только закрытые ?

Это все!
(Живых больше) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 13:23

  asti написав:
  mustbe написав:
  asti написав:Предлагаю наградить не депозит а депозитчика года. По какому критерию? Естественно - кто больше наменял! Я, например, вчера перешагнул рубеж 50 тыс долларов. Кто больше?

"Наменял" - это все депошки (живые+закрытые) или только закрытые ?

Это все!
(Живых больше) ;)

Боюсь, Евгений с топ30 вам не даст шансов
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 13:38

Награждать надо тех, кто оформил дело в течении 5 дней с начало этой программы.
а то многие дрефили и писали всякий бред...., а потом белые и пушистые, типа знатоки по программе... :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 15:01

  Игорь Алексеевич написав:Награждать надо тех, кто оформил дело в течении 5 дней с начало этой программы.
а то многие дрефили и писали всякий бред...., а потом белые и пушистые, типа знатоки по программе... :P


первые депо открыл 26.07.22. но было страшно немного. точнее гривну прибивать не страшно, а вот бакс под депо сдавать - страшнее
flex123
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Кто-нибудь заключал недавно депозит в Тасе? Действительно ли курс ниже при заключении онлайн? Из таблички получается, что ниже. Просто в отделении утверждают обратное.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:57

  evgr написав:Easypay, здається, був.
Мені було необхідно поповнити Ізі. І там можна було без комісії. Без обмежень (як мінімум до 25 тис не було питань).
Дякую. Підтримка Ізі мене неодноразово запевняла, що з терміналів/депобанкоматів ТАС, Easypay і City24 поповнити можна лише до 5 тис в день сумарно, навіть якщо спробувати поповнити всіма цими засобами, то надлишкова сума буде зараховуватися наступними днями по 5 тис, або заморожена до з'ясування.
Чи напряму Ви через Easypay поповнювали Ізю і яка сума пройшла, чи швидко зарахувалась?
Взагалі, більшість банок ганебно повелась в пт 30.12, закривши каси, а дехто й банкомати і термінали, а то й відділення. Причому без попереджень і запевняючи напередодні, що в звичайному режимі працюватимуть, ну може на годину раніше закриються, це, і Ганьба цим банкам: Альянс, ПУМБ, ТАС, які зачинили каси о 12 год, Сенс взагалі не відкривав кас і позакривав відділення й вимкнув депобанкомати після обіду, але вдалося знайти відділення з таким банкоматом з величезною чергою. ТАС закрив доступ до терміналів/депобанкоматів, ПУМБ їх де повимикав, а там де працювали - не приймали купюри 500 грн.
Подяка банкам: Конкорд й Ibox, що працювали без обмежень. Альт, оформлював до 14, як завжди, але це як завжди незручно
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 18:13

Термінал ТАС більше 5 тис дійсно не хотів приймати - саппорт банку порадив... переводити кошти з інших банків )
Easy - було значно більше 5 тисяч (хоча на сайті вони вказують лише Сіті24 для безкоштовного поповнення), зайшли миттєво, на стадії «роздрукувати чек» уже прийшло повідомлення у додатку про поповнення.
І так, це було за годину після поповнення у терміналі ТАСу.
evgr
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 18:36

  Oktawa написав:Кто-нибудь заключал недавно депозит в Тасе? Действительно ли курс ниже при заключении онлайн? Из таблички получается, что ниже. Просто в отделении утверждают обратное.

Так.
Так.
Брешуть.
Alien
 
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