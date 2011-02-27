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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 01 січ, 2023 12:36
Додано: Нед 01 січ, 2023 13:23
Боюсь, Евгений с топ30 вам не даст шансов
Додано: Нед 01 січ, 2023 13:38
Награждать надо тех, кто оформил дело в течении 5 дней с начало этой программы.
а то многие дрефили и писали всякий бред...., а потом белые и пушистые, типа знатоки по программе...
Додано: Нед 01 січ, 2023 15:01
первые депо открыл 26.07.22. но было страшно немного. точнее гривну прибивать не страшно, а вот бакс под депо сдавать - страшнее
Додано: Нед 01 січ, 2023 17:46
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Кто-нибудь заключал недавно депозит в Тасе? Действительно ли курс ниже при заключении онлайн? Из таблички получается, что ниже. Просто в отделении утверждают обратное.
Додано: Нед 01 січ, 2023 17:57
Дякую. Підтримка Ізі мене неодноразово запевняла, що з терміналів/депобанкоматів ТАС, Easypay і City24 поповнити можна лише до 5 тис в день сумарно, навіть якщо спробувати поповнити всіма цими засобами, то надлишкова сума буде зараховуватися наступними днями по 5 тис, або заморожена до з'ясування.
Чи напряму Ви через Easypay поповнювали Ізю і яка сума пройшла, чи швидко зарахувалась?
Взагалі, більшість банок ганебно повелась в пт 30.12, закривши каси, а дехто й банкомати і термінали, а то й відділення. Причому без попереджень і запевняючи напередодні, що в звичайному режимі працюватимуть, ну може на годину раніше закриються, це, і Ганьба цим банкам: Альянс, ПУМБ, ТАС, які зачинили каси о 12 год, Сенс взагалі не відкривав кас і позакривав відділення й вимкнув депобанкомати після обіду, але вдалося знайти відділення з таким банкоматом з величезною чергою. ТАС закрив доступ до терміналів/депобанкоматів, ПУМБ їх де повимикав, а там де працювали - не приймали купюри 500 грн.
Подяка банкам: Конкорд й Ibox, що працювали без обмежень. Альт, оформлював до 14, як завжди, але це як завжди незручно
Додано: Нед 01 січ, 2023 18:13
Термінал ТАС більше 5 тис дійсно не хотів приймати - саппорт банку порадив... переводити кошти з інших банків )
Easy - було значно більше 5 тисяч (хоча на сайті вони вказують лише Сіті24 для безкоштовного поповнення), зайшли миттєво, на стадії «роздрукувати чек» уже прийшло повідомлення у додатку про поповнення.
І так, це було за годину після поповнення у терміналі ТАСу.
Додано: Нед 01 січ, 2023 18:36
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