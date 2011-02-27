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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 403404405406>
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 12:36

  mustbe написав:
  asti написав:Предлагаю наградить не депозит а депозитчика года. По какому критерию? Естественно - кто больше наменял! Я, например, вчера перешагнул рубеж 50 тыс долларов. Кто больше?

"Наменял" - это все депошки (живые+закрытые) или только закрытые ?

Это все!
(Живых больше) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 13:23

  asti написав:
  mustbe написав:
  asti написав:Предлагаю наградить не депозит а депозитчика года. По какому критерию? Естественно - кто больше наменял! Я, например, вчера перешагнул рубеж 50 тыс долларов. Кто больше?

"Наменял" - это все депошки (живые+закрытые) или только закрытые ?

Это все!
(Живых больше) ;)

Боюсь, Евгений с топ30 вам не даст шансов
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 13:38

Награждать надо тех, кто оформил дело в течении 5 дней с начало этой программы.
а то многие дрефили и писали всякий бред...., а потом белые и пушистые, типа знатоки по программе... :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 15:01

  Игорь Алексеевич написав:Награждать надо тех, кто оформил дело в течении 5 дней с начало этой программы.
а то многие дрефили и писали всякий бред...., а потом белые и пушистые, типа знатоки по программе... :P


первые депо открыл 26.07.22. но было страшно немного. точнее гривну прибивать не страшно, а вот бакс под депо сдавать - страшнее
flex123
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Кто-нибудь заключал недавно депозит в Тасе? Действительно ли курс ниже при заключении онлайн? Из таблички получается, что ниже. Просто в отделении утверждают обратное.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:57

  evgr написав:Easypay, здається, був.
Мені було необхідно поповнити Ізі. І там можна було без комісії. Без обмежень (як мінімум до 25 тис не було питань).
Дякую. Підтримка Ізі мене неодноразово запевняла, що з терміналів/депобанкоматів ТАС, Easypay і City24 поповнити можна лише до 5 тис в день сумарно, навіть якщо спробувати поповнити всіма цими засобами, то надлишкова сума буде зараховуватися наступними днями по 5 тис, або заморожена до з'ясування.
Чи напряму Ви через Easypay поповнювали Ізю і яка сума пройшла, чи швидко зарахувалась?
Взагалі, більшість банок ганебно повелась в пт 30.12, закривши каси, а дехто й банкомати і термінали, а то й відділення. Причому без попереджень і запевняючи напередодні, що в звичайному режимі працюватимуть, ну може на годину раніше закриються, це, і Ганьба цим банкам: Альянс, ПУМБ, ТАС, які зачинили каси о 12 год, Сенс взагалі не відкривав кас і позакривав відділення й вимкнув депобанкомати після обіду, але вдалося знайти відділення з таким банкоматом з величезною чергою. ТАС закрив доступ до терміналів/депобанкоматів, ПУМБ їх де повимикав, а там де працювали - не приймали купюри 500 грн.
Подяка банкам: Конкорд й Ibox, що працювали без обмежень. Альт, оформлював до 14, як завжди, але це як завжди незручно
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 18:13

Термінал ТАС більше 5 тис дійсно не хотів приймати - саппорт банку порадив... переводити кошти з інших банків )
Easy - було значно більше 5 тисяч (хоча на сайті вони вказують лише Сіті24 для безкоштовного поповнення), зайшли миттєво, на стадії «роздрукувати чек» уже прийшло повідомлення у додатку про поповнення.
І так, це було за годину після поповнення у терміналі ТАСу.
evgr
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 18:36

  Oktawa написав:Кто-нибудь заключал недавно депозит в Тасе? Действительно ли курс ниже при заключении онлайн? Из таблички получается, что ниже. Просто в отделении утверждают обратное.

Так.
Так.
Брешуть.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 19:30

  Ромасик написав:
  asti написав:Предлагаю наградить не депозит а депозитчика года. По какому критерию? Естественно - кто больше наменял! Я, например, вчера перешагнул рубеж 50 тыс долларов. Кто больше?
Боюсь, Евгений с топ30 вам не даст шансов
Боюсь Евгений никогда не озвучит здесь сумму своих операций, поэтому он не в счёт! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 19:47

  Oktawa написав:Кто-нибудь заключал недавно депозит в Тасе? Действительно ли курс ниже при заключении онлайн? Из таблички получается, что ниже. Просто в отделении утверждают обратное.

Все правильно в відділенні кажуть. Але є ньюанс, все залежить від строку розміщення.Якщо ви конверт депо відкриєте в менеджера на довгий строк. За рахунок того що тоді меншу комісію бере Тася приміром на рік получиться десь близько по 37,2. Як на три місяці з оформленням в відділенні найбільша комісія банку. (Тоді онлайн версія,яка зовсім без комісії по 37,3 вигідніша) і там коміс зменшувалася відповідно по строкам 3,6,9,або 12 місяців.
Ну як довгострок не наш випадок, то онлайн по 37,3 рулить.
PS мені ось цікаво на якій сумі на депозитах Тася почне фінмоном життя портить. Чи є в них якийсь поріг?
alex lem
 
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