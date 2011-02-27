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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 01 січ, 2023 20:13
alex lem написав: Oktawa написав:
Кто-нибудь заключал недавно депозит в Тасе? Действительно ли курс ниже при заключении онлайн? Из таблички получается, что ниже. Просто в отделении утверждают обратное.
Все правильно в відділенні кажуть. Але є ньюанс, все залежить від строку розміщення.Якщо ви конверт депо відкриєте в менеджера на довгий строк. За рахунок того що тоді меншу комісію бере Тася приміром на рік получиться десь близько по 37,2. Як на три місяці з оформленням в відділенні найбільша комісія банку. (Тоді онлайн версія,яка зовсім без комісії по 37,3 вигідніша) і там коміс зменшувалася відповідно по строкам 3,6,9,або 12 місяців.
Ну як довгострок не наш випадок, то онлайн по 37,3 рулить.
PS мені ось цікаво на якій сумі на депозитах Тася почне фінмоном життя портить. Чи є в них якийсь поріг?
Це всім цікаво, який поріг, сума конверт депозитів, коли фінмоніторінг почне задавать питання звідки гроші? Наприклад, як з цим в приватбанку?
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