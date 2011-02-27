|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 01 січ, 2023 20:13
alex lem написав: Oktawa написав:
Кто-нибудь заключал недавно депозит в Тасе? Действительно ли курс ниже при заключении онлайн? Из таблички получается, что ниже. Просто в отделении утверждают обратное.
Все правильно в відділенні кажуть. Але є ньюанс, все залежить від строку розміщення.Якщо ви конверт депо відкриєте в менеджера на довгий строк. За рахунок того що тоді меншу комісію бере Тася приміром на рік получиться десь близько по 37,2. Як на три місяці з оформленням в відділенні найбільша комісія банку. (Тоді онлайн версія,яка зовсім без комісії по 37,3 вигідніша) і там коміс зменшувалася відповідно по строкам 3,6,9,або 12 місяців.
Ну як довгострок не наш випадок, то онлайн по 37,3 рулить.
PS мені ось цікаво на якій сумі на депозитах Тася почне фінмоном життя портить. Чи є в них якийсь поріг?
Це всім цікаво, який поріг, сума конверт депозитів, коли фінмоніторінг почне задавать питання звідки гроші? Наприклад, як з цим в приватбанку?
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 січ, 2023 20:29
Як завжди - все індивідуально
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1071
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 272 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 01 січ, 2023 20:55
mogicanin1986 як і всюди - 400 тис. грн.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 223
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 січ, 2023 21:10
mogicanin1986 написав:
Це всім цікаво, який поріг, сума конверт депозитів, коли фінмоніторінг почне задавать питання звідки гроші? Наприклад, як з цим в приватбанку?
ніби тільки ПУМБ сумує,
а в решті 300К, це три депо за три місяці, що менше 400К,
от якщо піднімуть стелю для конвертаційних, то можливі варіанти
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30247
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2594 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 01 січ, 2023 21:31
А что Аваль по фину? А то что то не понял, как они считают?? Типа мутняк как у ПУМБа??
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6075
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 677 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 01 січ, 2023 21:45
Добавил в таблицу возможность кастомизации:
1. Можно указать неактуальные банки, которых нет в вашем городе и вас не интересуют.
2. Можно указать размер своего личного топа чтобы не видеть явных аутсайдеров.
Полученный урл можно добавить в закладки и открывать именно его
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6662
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 940 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 01 січ, 2023 21:58
mustbe написав:
Добавил в таблицу возможность кастомизации:
1. Можно указать неактуальные банки, которых нет в вашем городе и вас не интересуют.
2. Можно указать размер своего личного топа чтобы не видеть явных аутсайдеров.
Полученный урл можно добавить в закладки и открывать именно его
При попытке добавить "Конкорд ( онл. )" из таблицы исчез "Конкорд (офл)"
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38573
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3716 раз.
- Подякували: 11888 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Нед 01 січ, 2023 22:04
Игорь Алексеевич написав:
А что Аваль по фину? А то что то не понял, как они считают?? Типа мутняк как у ПУМБа??
не, 400 в месяц, норм все
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4894
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 401 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 січ, 2023 22:14
Evgeny написав: mustbe написав:
Добавил в таблицу возможность кастомизации:
1. Можно указать неактуальные банки, которых нет в вашем городе и вас не интересуют.
2. Можно указать размер своего личного топа чтобы не видеть явных аутсайдеров.
Полученный урл можно добавить в закладки и открывать именно его
При попытке добавить "Конкорд ( онл. )" из таблицы исчез "Конкорд (офл)"
Пробел - это разделитель. Вместо него используйте подчёрк: "Конкорд_(онл.)"
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6662
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 940 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|77
|53228
|
|
|5
|25570
|
|
|3
|6399
|
|