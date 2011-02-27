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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 січ, 2023 02:57
Alien написав: Oktawa написав:
Кто-нибудь заключал недавно депозит в Тасе? Действительно ли курс ниже при заключении онлайн? Из таблички получается, что ниже. Просто в отделении утверждают обратное.
Так.
Так.
Брешуть.
смотрю народ путается в курсах.
внимательно изучите чем отличается "курс обмена" от "курс реальный"
а затем подумайте каким курсом в банке оперирует менеджер когда вам отвечал.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 03:27
mustbe написав:
Добавил в таблицу возможность кастомизации:
1. Можно указать неактуальные банки, которых нет в вашем городе и вас не интересуют.
2. Можно указать размер своего личного топа чтобы не видеть явных аутсайдеров.
Полученный урл можно добавить в закладки и открывать именно его
топ N банков по какой колонке формируется?
а если сделать колонку "не отображать" где можно просто натыкать галочек?
что бы вернуться к изначальному виду просто кнопка "сброс"?
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Додано: Пон 02 січ, 2023 08:30
flyman написав: mogicanin1986 написав:
Це всім цікаво, який поріг, сума конверт депозитів, коли фінмоніторінг почне задавать питання звідки гроші? Наприклад, як з цим в приватбанку?
ніби тільки ПУМБ сумує,
а в решті 300К, це три депо за три місяці, що менше 400К,
от якщо піднімуть стелю для конвертаційних, то можливі варіанти
Ніби, але рахують обороти, а не залишки.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 08:51
Так до конца и не понял, подскажите плиз, я в декабре сделал три депа в разных банках по 100к, в январе еще хочу три, в месяц можно до 400к закидывать я так понял, а как быть с тем что депов получится больше чем на 400к, эта цифра на что-то влияет?
В одном банке при заполнении анкеты в строке сколько всего маю грошових цiнностiв, говорит пиши до 400к а то финмон, посоветовала 300к написать, это тоже не понял как работает.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 09:26
mephala написав:
топ N банков по какой колонке формируется?
а если сделать колонку "не отображать" где можно просто натыкать галочек?
что бы вернуться к изначальному виду просто кнопка "сброс"?
Топ - по колонке Итоговый курс.
С одной понятной строкой всем проще работать, чем с массивом невнятных галочек
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