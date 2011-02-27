смотрю народ путается в курсах.
внимательно изучите чем отличается "курс обмена" от "курс реальный"
а затем подумайте каким курсом в банке оперирует менеджер когда вам отвечал.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 січ, 2023 02:57
смотрю народ путается в курсах.
внимательно изучите чем отличается "курс обмена" от "курс реальный"
а затем подумайте каким курсом в банке оперирует менеджер когда вам отвечал.
Додано: Пон 02 січ, 2023 03:27
топ N банков по какой колонке формируется?
а если сделать колонку "не отображать" где можно просто натыкать галочек?
что бы вернуться к изначальному виду просто кнопка "сброс"?
Додано: Пон 02 січ, 2023 08:30
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Ніби, але рахують обороти, а не залишки.
Додано: Пон 02 січ, 2023 08:51
Так до конца и не понял, подскажите плиз, я в декабре сделал три депа в разных банках по 100к, в январе еще хочу три, в месяц можно до 400к закидывать я так понял, а как быть с тем что депов получится больше чем на 400к, эта цифра на что-то влияет?
В одном банке при заполнении анкеты в строке сколько всего маю грошових цiнностiв, говорит пиши до 400к а то финмон, посоветовала 300к написать, это тоже не понял как работает.
Додано: Пон 02 січ, 2023 09:26
Додано: Пон 02 січ, 2023 09:56
Як я розумію можна хоч в 20 банках кожен місяць по 100к закидувати. Щоб в одному банку не назбирали 400 і більше. Але якщо в анкеті як оформлювали картки чи рахунки записали що ви безробітний без доходу, а ви каклєти тільки й носите в касу, то може раніше запитання по фінмону виникнути. Поважні колеги кажуть все залежить від конкретної банки. Можуть і на менших сумах за зябра узяти.
Додано: Пон 02 січ, 2023 10:36
alex lem
нічого не мішає попросити оновити анкету і дописати півмільйона-мільй..н
це ж і так ніхто не перевіряє, а репутація - буде
Додано: Пон 02 січ, 2023 10:58
Все не так..Банк с идиотскими условиями...Менеджеры-идиоты,служба поддержки-тоже.Когда то решил открыть карту...По тогу-пополнение своей карты...в терминале-0.5%...Максимально-до 5 тыс. сутки.На кассе-пополнение тоже платно.Терминалы с функцией Cash-in,ну-если найдете работающий Есть не во всех отделениях...В одном-только на выдачу денег работает...В другом отделении-вовсе порос паутиной.Третий...о да,наконец.Комиссия за пополнение все равно-0.2% Ладно,хер с ним...Засовываешь 1тыс-не берет,500-не берет.200-ура,взял...О-па,пошли новые купюры 200-сотки,су-ка-снова не берет Беги меняй в кассу на старого образца.Пополнился,с горем пополам..Выезд за границу.Снятие налички.О-па..Не дает падла.Хотя перед выездом звонок на горячую линию,страна открыта,лимиты выставлены,карта активна.. По возвращению-снова звонок на горячую линию...Что не так??? Ответ-"Вы знаете,выданная Вам карта,оказалась то ли с браком,то ли просроченая...они на некоторых отделениях "валяются" но они не активные,должны их были изъять давно,но почему Вам менеджер ее выдал,мы не знаем.Так звонил же вам длб..-сказали все ОК.Ну,не знаем,прийдите-поменяйте на новую..Просто идиоты-сказочные.Вывел со счета деньги,на этом все.Желания нема больше иметь дел..
|