Додано: Пон 02 січ, 2023 10:58

flyman написав: osafly написав: evgr написав: evgr



Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?

Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так? Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?



ТАСС-самый идиотский банк,который видел.Одно только пополнение собственной карты чего стоит(тарифы-способы-условия)...А так да,такий потужный,шо як бы у штаны не наложив від своеї потужності. ТАСС-самый идиотский банк,который видел.Одно только пополнение собственной карты чего стоит(тарифы-способы-условия)...А так да,такий потужный,шо як бы у штаны не наложив від своеї потужності.

і що не так з "великою 5ркою"? і що не так з "великою 5ркою"?

mephala написав:

вроде в таське ниче сложного. Б5 гривневая + пластинка доллар/евро. вроде в таське ниче сложного. Б5 гривневая + пластинка доллар/евро.

Все не так..Банк с идиотскими условиями...Менеджеры-идиоты,служба поддержки-тоже.Когда то решил открыть карту...По тогу-пополнение своей карты...в терминале-0.5%...Максимально-до 5 тыс. сутки.На кассе-пополнение тоже платно.Терминалы с функцией Cash-in,ну-если найдете работающийЕсть не во всех отделениях...В одном-только на выдачу денег работает...В другом отделении-вовсе порос паутиной.Третий...о да,наконец.Комиссия за пополнение все равно-0.2% Ладно,хер с ним...Засовываешь 1тыс-не берет,500-не берет.200-ура,взял...О-па,пошли новые купюры 200-сотки,су-ка-снова не беретБеги меняй в кассу на старого образца.Пополнился,с горем пополам..Выезд за границу.Снятие налички.О-па..Не дает падла.Хотя перед выездом звонок на горячую линию,страна открыта,лимиты выставлены,карта активна.. По возвращению-снова звонок на горячую линию...Что не так??? Ответ-"Вы знаете,выданная Вам карта,оказалась то ли с браком,то ли просроченая...они на некоторых отделениях "валяются" но они не активные,должны их были изъять давно,но почему Вам менеджер ее выдал,мы не знаем.Так звонил же вам длб..-сказали все ОК.Ну,не знаем,прийдите-поменяйте на новую..Просто идиоты-сказочные.Вывел со счета деньги,на этом все.Желания нема больше иметь дел..