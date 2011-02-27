RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 405406407408>
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 02:57

  Alien написав:
  Oktawa написав:Кто-нибудь заключал недавно депозит в Тасе? Действительно ли курс ниже при заключении онлайн? Из таблички получается, что ниже. Просто в отделении утверждают обратное.

Так.
Так.
Брешуть.


смотрю народ путается в курсах.
внимательно изучите чем отличается "курс обмена" от "курс реальный"
а затем подумайте каким курсом в банке оперирует менеджер когда вам отвечал.
mephala
 
Повідомлень: 7753
З нами з: 07.04.14
Подякував: 213 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 03:27

  mustbe написав:Добавил в таблицу возможность кастомизации:
1. Можно указать неактуальные банки, которых нет в вашем городе и вас не интересуют.
2. Можно указать размер своего личного топа чтобы не видеть явных аутсайдеров.

Полученный урл можно добавить в закладки и открывать именно его


топ N банков по какой колонке формируется?
а если сделать колонку "не отображать" где можно просто натыкать галочек?
что бы вернуться к изначальному виду просто кнопка "сброс"?
mephala
 
Повідомлень: 7753
З нами з: 07.04.14
Подякував: 213 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 08:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flyman написав:
  mogicanin1986 написав:Це всім цікаво, який поріг, сума конверт депозитів, коли фінмоніторінг почне задавать питання звідки гроші? Наприклад, як з цим в приватбанку?

ніби тільки ПУМБ сумує,
а в решті 300К, це три депо за три місяці, що менше 400К,
от якщо піднімуть стелю для конвертаційних, то можливі варіанти
Ніби, але рахують обороти, а не залишки.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5612
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1336 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 08:51

Так до конца и не понял, подскажите плиз, я в декабре сделал три депа в разных банках по 100к, в январе еще хочу три, в месяц можно до 400к закидывать я так понял, а как быть с тем что депов получится больше чем на 400к, эта цифра на что-то влияет?
В одном банке при заполнении анкеты в строке сколько всего маю грошових цiнностiв, говорит пиши до 400к а то финмон, посоветовала 300к написать, это тоже не понял как работает.
om77
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 09:26

  mephala написав:топ N банков по какой колонке формируется?

а если сделать колонку "не отображать" где можно просто натыкать галочек?
что бы вернуться к изначальному виду просто кнопка "сброс"?

Топ - по колонке Итоговый курс.

С одной понятной строкой всем проще работать, чем с массивом невнятных галочек
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6663
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 09:56

  om77 написав:Так до конца и не понял, подскажите плиз, я в декабре сделал три депа в разных банках по 100к, в январе еще хочу три, в месяц можно до 400к закидывать я так понял, а как быть с тем что депов получится больше чем на 400к, эта цифра на что-то влияет?
В одном банке при заполнении анкеты в строке сколько всего маю грошових цiнностiв, говорит пиши до 400к а то финмон, посоветовала 300к написать, это тоже не понял как работает.

Як я розумію можна хоч в 20 банках кожен місяць по 100к закидувати. Щоб в одному банку не назбирали 400 і більше. Але якщо в анкеті як оформлювали картки чи рахунки записали що ви безробітний без доходу, а ви каклєти тільки й носите в касу, то може раніше запитання по фінмону виникнути. Поважні колеги кажуть все залежить від конкретної банки. Можуть і на менших сумах за зябра узяти. :wink:
alex lem
 
Повідомлень: 2479
З нами з: 25.12.08
Подякував: 120 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 10:36

alex lem

нічого не мішає попросити оновити анкету і дописати півмільйона-мільй..н
це ж і так ніхто не перевіряє, а репутація - буде
greenozon
 
Повідомлень: 14526
З нами з: 01.06.14
Подякував: 286 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 10:58

  flyman написав:
  osafly написав:
  evgr написав:evgr

Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?
Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?


ТАСС-самый идиотский банк,который видел.Одно только пополнение собственной карты чего стоит(тарифы-способы-условия)...А так да,такий потужный,шо як бы у штаны не наложив від своеї потужності.

і що не так з "великою 5ркою"?


  mephala написав:
вроде в таське ниче сложного. Б5 гривневая + пластинка доллар/евро.



Все не так..Банк с идиотскими условиями...Менеджеры-идиоты,служба поддержки-тоже.Когда то решил открыть карту...По тогу-пополнение своей карты...в терминале-0.5%...Максимально-до 5 тыс. сутки.На кассе-пополнение тоже платно.Терминалы с функцией Cash-in,ну-если найдете работающий :lol: Есть не во всех отделениях...В одном-только на выдачу денег работает...В другом отделении-вовсе порос паутиной.Третий...о да,наконец.Комиссия за пополнение все равно-0.2% Ладно,хер с ним...Засовываешь 1тыс-не берет,500-не берет.200-ура,взял...О-па,пошли новые купюры 200-сотки,су-ка-снова не берет :mrgreen: Беги меняй в кассу на старого образца.Пополнился,с горем пополам..Выезд за границу.Снятие налички.О-па..Не дает падла.Хотя перед выездом звонок на горячую линию,страна открыта,лимиты выставлены,карта активна.. По возвращению-снова звонок на горячую линию...Что не так??? Ответ-"Вы знаете,выданная Вам карта,оказалась то ли с браком,то ли просроченая...они на некоторых отделениях "валяются" но они не активные,должны их были изъять давно,но почему Вам менеджер ее выдал,мы не знаем.Так звонил же вам длб..-сказали все ОК.Ну,не знаем,прийдите-поменяйте на новую..Просто идиоты-сказочные.Вывел со счета деньги,на этом все.Желания нема больше иметь дел..
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1487
З нами з: 29.05.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:26

  osafly написав:
  flyman написав:
  osafly написав:
ТАСС-самый идиотский банк,который видел.Одно только пополнение собственной карты чего стоит(тарифы-способы-условия)...А так да,такий потужный,шо як бы у штаны не наложив від своеї потужності.

і що не так з "великою 5ркою"?


  mephala написав:
вроде в таське ниче сложного. Б5 гривневая + пластинка доллар/евро.



Все не так..Банк с идиотскими условиями...Менеджеры-идиоты,служба поддержки-тоже.Когда то решил открыть карту...По тогу-пополнение своей карты...в терминале-0.5%...Максимально-до 5 тыс. сутки.На кассе-пополнение тоже платно.Терминалы с функцией Cash-in,ну-если найдете работающий :lol: Есть не во всех отделениях...В одном-только на выдачу денег работает...В другом отделении-вовсе порос паутиной.Третий...о да,наконец.Комиссия за пополнение все равно-0.2% Ладно,хер с ним...Засовываешь 1тыс-не берет,500-не берет.200-ура,взял...О-па,пошли новые купюры 200-сотки,су-ка-снова не берет :mrgreen: Беги меняй в кассу на старого образца.Пополнился,с горем пополам..Выезд за границу.Снятие налички.О-па..Не дает падла.Хотя перед выездом звонок на горячую линию,страна открыта,лимиты выставлены,карта активна.. По возвращению-снова звонок на горячую линию...Что не так??? Ответ-"Вы знаете,выданная Вам карта,оказалась то ли с браком,то ли просроченая...они на некоторых отделениях "валяются" но они не активные,должны их были изъять давно,но почему Вам менеджер ее выдал,мы не знаем.Так звонил же вам длб..-сказали все ОК.Ну,не знаем,прийдите-поменяйте на новую..Просто идиоты-сказочные.Вывел со счета деньги,на этом все.Желания нема больше иметь дел..

Вам банк під конвертдепо, чи під повний набір банківських послуг?
З конверт депо поки що складнощів відкрити не було (офлайн і недавно і онлайн).
Щодо якості решти послуг, не скажу, не користуюся.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30256
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2595 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:44

osafly
не знаю откуда у вас столько проблем.
пришел к кассе и закинул на Б5 без малейших проблем и комиса.
через три месяца пришел и снял с пластинки без малейших проблем и комиса.
хотя если вы любите бегать с пачкой налички по терминалам то может и будут проблемы.
я не люблю пихать пачки в терминалы во избежания разных проблем звязанных с сбоем оборудования (любого банка и посредника)
mephala
 
Повідомлень: 7753
З нами з: 07.04.14
Подякував: 213 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 405406407408>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53241
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25574
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6403
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1263)
02.01.2023 12:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.