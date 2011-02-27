|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 січ, 2023 02:57
Alien написав: Oktawa написав:
Кто-нибудь заключал недавно депозит в Тасе? Действительно ли курс ниже при заключении онлайн? Из таблички получается, что ниже. Просто в отделении утверждают обратное.
Так.
Так.
Брешуть.
смотрю народ путается в курсах.
внимательно изучите чем отличается "курс обмена" от "курс реальный"
а затем подумайте каким курсом в банке оперирует менеджер когда вам отвечал.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7753
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 січ, 2023 03:27
mustbe написав:
Добавил в таблицу возможность кастомизации:
1. Можно указать неактуальные банки, которых нет в вашем городе и вас не интересуют.
2. Можно указать размер своего личного топа чтобы не видеть явных аутсайдеров.
Полученный урл можно добавить в закладки и открывать именно его
топ N банков по какой колонке формируется?
а если сделать колонку "не отображать" где можно просто натыкать галочек?
что бы вернуться к изначальному виду просто кнопка "сброс"?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7753
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 січ, 2023 08:30
flyman написав: mogicanin1986 написав:
Це всім цікаво, який поріг, сума конверт депозитів, коли фінмоніторінг почне задавать питання звідки гроші? Наприклад, як з цим в приватбанку?
ніби тільки ПУМБ сумує,
а в решті 300К, це три депо за три місяці, що менше 400К,
от якщо піднімуть стелю для конвертаційних, то можливі варіанти
Ніби, але рахують обороти, а не залишки.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5612
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1336 раз.
- Подякували: 780 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 січ, 2023 08:51
Так до конца и не понял, подскажите плиз, я в декабре сделал три депа в разных банках по 100к, в январе еще хочу три, в месяц можно до 400к закидывать я так понял, а как быть с тем что депов получится больше чем на 400к, эта цифра на что-то влияет?
В одном банке при заполнении анкеты в строке сколько всего маю грошових цiнностiв, говорит пиши до 400к а то финмон, посоветовала 300к написать, это тоже не понял как работает.
-
om77
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 02.01.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 січ, 2023 09:26
mephala написав:
топ N банков по какой колонке формируется?
а если сделать колонку "не отображать" где можно просто натыкать галочек?
что бы вернуться к изначальному виду просто кнопка "сброс"?
Топ - по колонке Итоговый курс.
С одной понятной строкой всем проще работать, чем с массивом невнятных галочек
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6663
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 942 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 02 січ, 2023 09:56
om77 написав:
Так до конца и не понял, подскажите плиз, я в декабре сделал три депа в разных банках по 100к, в январе еще хочу три, в месяц можно до 400к закидывать я так понял, а как быть с тем что депов получится больше чем на 400к, эта цифра на что-то влияет?
В одном банке при заполнении анкеты в строке сколько всего маю грошових цiнностiв, говорит пиши до 400к а то финмон, посоветовала 300к написать, это тоже не понял как работает.
Як я розумію можна хоч в 20 банках кожен місяць по 100к закидувати. Щоб в одному банку не назбирали 400 і більше. Але якщо в анкеті як оформлювали картки чи рахунки записали що ви безробітний без доходу, а ви каклєти тільки й носите в касу, то може раніше запитання по фінмону виникнути. Поважні колеги кажуть все залежить від конкретної банки. Можуть і на менших сумах за зябра узяти.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2479
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 січ, 2023 10:36
alex lem
нічого не мішає попросити оновити анкету і дописати півмільйона-мільй..н
це ж і так ніхто не перевіряє, а репутація - буде
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14526
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 286 раз.
- Подякували: 1354 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Пон 02 січ, 2023 10:58
flyman написав: osafly написав: evgr написав:evgr
Шановне панство, тож може хтось підкаже щодо банку для депо після Привату?
Зараз перечитав усю тему - бачу, що багато хто вкладає у Ізі. Адже одна з найвигідніших пропозицій на ринку, а вклад захищається потужним Таскомбанком. Так?
ТАСС-самый идиотский банк,который видел.Одно только пополнение собственной карты чего стоит(тарифы-способы-условия)...А так да,такий потужный,шо як бы у штаны не наложив від своеї потужності.
і що не так з "великою 5ркою"?
mephala написав:
вроде в таське ниче сложного. Б5 гривневая + пластинка доллар/евро.
Все не так..Банк с идиотскими условиями...Менеджеры-идиоты,служба поддержки-тоже.Когда то решил открыть карту...По тогу-пополнение своей карты...в терминале-0.5%...Максимально-до 5 тыс. сутки.На кассе-пополнение тоже платно.Терминалы с функцией Cash-in,ну-если найдете работающий
Есть не во всех отделениях...В одном-только на выдачу денег работает...В другом отделении-вовсе порос паутиной.Третий...о да,наконец.Комиссия за пополнение все равно-0.2% Ладно,хер с ним...Засовываешь 1тыс-не берет,500-не берет.200-ура,взял...О-па,пошли новые купюры 200-сотки,су-ка-снова не берет
Беги меняй в кассу на старого образца.Пополнился,с горем пополам..Выезд за границу.Снятие налички.О-па..Не дает падла.Хотя перед выездом звонок на горячую линию,страна открыта,лимиты выставлены,карта активна.. По возвращению-снова звонок на горячую линию...Что не так??? Ответ-"Вы знаете,выданная Вам карта,оказалась то ли с браком,то ли просроченая...они на некоторых отделениях "валяются" но они не активные,должны их были изъять давно,но почему Вам менеджер ее выдал,мы не знаем.Так звонил же вам длб..-сказали все ОК.Ну,не знаем,прийдите-поменяйте на новую..Просто идиоты-сказочные.Вывел со счета деньги,на этом все.Желания нема больше иметь дел..
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 1487
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 січ, 2023 11:26
osafly написав: flyman написав: osafly написав:
ТАСС-самый идиотский банк,который видел.Одно только пополнение собственной карты чего стоит(тарифы-способы-условия)...А так да,такий потужный,шо як бы у штаны не наложив від своеї потужності.
і що не так з "великою 5ркою"?
mephala написав:
вроде в таське ниче сложного. Б5 гривневая + пластинка доллар/евро.
Все не так..Банк с идиотскими условиями...Менеджеры-идиоты,служба поддержки-тоже.Когда то решил открыть карту...По тогу-пополнение своей карты...в терминале-0.5%...Максимально-до 5 тыс. сутки.На кассе-пополнение тоже платно.Терминалы с функцией Cash-in,ну-если найдете работающий
Есть не во всех отделениях...В одном-только на выдачу денег работает...В другом отделении-вовсе порос паутиной.Третий...о да,наконец.Комиссия за пополнение все равно-0.2% Ладно,хер с ним...Засовываешь 1тыс-не берет,500-не берет.200-ура,взял...О-па,пошли новые купюры 200-сотки,су-ка-снова не берет
Беги меняй в кассу на старого образца.Пополнился,с горем пополам..Выезд за границу.Снятие налички.О-па..Не дает падла.Хотя перед выездом звонок на горячую линию,страна открыта,лимиты выставлены,карта активна.. По возвращению-снова звонок на горячую линию...Что не так??? Ответ-"Вы знаете,выданная Вам карта,оказалась то ли с браком,то ли просроченая...они на некоторых отделениях "валяются" но они не активные,должны их были изъять давно,но почему Вам менеджер ее выдал,мы не знаем.Так звонил же вам длб..-сказали все ОК.Ну,не знаем,прийдите-поменяйте на новую..Просто идиоты-сказочные.Вывел со счета деньги,на этом все.Желания нема больше иметь дел..
Вам банк під конвертдепо, чи під повний набір банківських послуг?
З конверт депо поки що складнощів відкрити не було (офлайн і недавно і онлайн).
Щодо якості решти послуг, не скажу, не користуюся.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30256
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2595 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 02 січ, 2023 11:44
osafly
не знаю откуда у вас столько проблем.
пришел к кассе и закинул на Б5 без малейших проблем и комиса.
через три месяца пришел и снял с пластинки без малейших проблем и комиса.
хотя если вы любите бегать с пачкой налички по терминалам то может и будут проблемы.
я не люблю пихать пачки в терминалы во избежания разных проблем звязанных с сбоем оборудования (любого банка и посредника)
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7753
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|53241
|
|
|5
|25574
|
|
|3
|6403
|
|