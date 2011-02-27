Райффайзен здивував, дуже незадоволені були, віддаючи всього $1100
Я звертався в чат, пропонував забронювати на певний день готівку, ні, приходьте так.
У відділенні біля ст. м Університет видали незадоволено
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 січ, 2023 11:58
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Райффайзен здивував, дуже незадоволені були, віддаючи всього $1100
Я звертався в чат, пропонував забронювати на певний день готівку, ні, приходьте так.
У відділенні біля ст. м Університет видали незадоволено
Додано: Пон 02 січ, 2023 12:08
Підкажіть в приваті потрібно замовляти попередньо кошти якщо так то за який період? Чи потрібно чекати поки на картку не впадуть і вже потім замовляти зняття в п24?
Додано: Пон 02 січ, 2023 12:12
mephala Можливо закидувать на пятірку якщо вона вас з нульовим лімітом або не користуєтесь. А мені зручно з неї комунальку платить та й копійку з гривні по магазинам збирати кешбеку(багатію прямо на очах ). Треба вчити людей правильно поповнювати на ощадний рахунок а потім на гривневу віртуальну карту яку в відділенні можна оформить.
PS Приєднуюсь до вище написаного. Тася перелякана, ящик-термінал її крупні папірці не приймає. Гриши Сковородки то точно (ходові в обмінках)І коли відключення світла працює генератор, то термінал все рівно без електрики. Та й 100к зараз я б очкував по папірцю кормить терміналу. Хоч і за десять раз.
Одне що рулить в Тасі майже немає черги до каси.
Додано: Пон 02 січ, 2023 12:14
Там разница в комиссиях...На сумме,получается довольно прилично.Но что сам банк конченый,знаю не по наслышке.Между прочим,курс конвертации при выдачи налички за рубежом,один из самых худших,среди всех более менее вменяемых банков и за кордоном,его лучше не использовать.Это выяснилось чуть позже,когда один из родственников все же снял часть денег в банкомате..Поэтому,ну его нах... я пас во взаимоотношениях с этим ..овном.Банков адекватных-куча осталась на просторах Украины.
Додано: Пон 02 січ, 2023 12:22
Все банки по конв. в норме. Главное иметь мозги клиентам, перед тем как работать по программе конверт.
Додано: Пон 02 січ, 2023 12:34
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А что страшного в финмоне? Принесете справку и продолжите.
Додано: Пон 02 січ, 2023 12:36
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Віддавати завжди невдоволено. Береш чуже, а віддаєш своє.
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