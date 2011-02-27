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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 405406407408
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Райффайзен здивував, дуже незадоволені були, віддаючи всього $1100
Я звертався в чат, пропонував забронювати на певний день готівку, ні, приходьте так.
У відділенні біля ст. м Університет видали незадоволено
zapara_y
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:08

Підкажіть в приваті потрібно замовляти попередньо кошти якщо так то за який період? Чи потрібно чекати поки на картку не впадуть і вже потім замовляти зняття в п24?
alkhimik
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:12

mephala Можливо закидувать на пятірку якщо вона вас з нульовим лімітом або не користуєтесь. А мені зручно з неї комунальку платить та й копійку з гривні по магазинам збирати кешбеку(багатію прямо на очах :) ). Треба вчити людей правильно поповнювати на ощадний рахунок а потім на гривневу віртуальну карту яку в відділенні можна оформить.

PS Приєднуюсь до вище написаного. Тася перелякана, ящик-термінал її крупні папірці не приймає. Гриши Сковородки то точно (ходові в обмінках)І коли відключення світла працює генератор, то термінал все рівно без електрики. Та й 100к зараз я б очкував по папірцю кормить терміналу. Хоч і за десять раз.
Одне що рулить в Тасі майже немає черги до каси.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:14

  mephala написав:osafly
не знаю откуда у вас столько проблем.
пришел к кассе и закинул на Б5 без малейших проблем и комиса.
через три месяца пришел и снял с пластинки без малейших проблем и комиса.
хотя если вы любите бегать с пачкой налички по терминалам то может и будут проблемы.
я не люблю пихать пачки в терминалы во избежания разных проблем звязанных с сбоем оборудования (любого банка и посредника)


Там разница в комиссиях...На сумме,получается довольно прилично.Но что сам банк конченый,знаю не по наслышке.Между прочим,курс конвертации при выдачи налички за рубежом,один из самых худших,среди всех более менее вменяемых банков и за кордоном,его лучше не использовать.Это выяснилось чуть позже,когда один из родственников все же снял часть денег в банкомате..Поэтому,ну его нах... я пас во взаимоотношениях с этим ..овном.Банков адекватных-куча осталась на просторах Украины.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:22

Все банки по конв. в норме. Главное иметь мозги клиентам, перед тем как работать по программе конверт. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

om77 написав:Так до конца и не понял, подскажите плиз, я в декабре сделал три депа в разных банках по 100к, в январе еще хочу три, в месяц можно до 400к закидывать я так понял, а как быть с тем что депов получится больше чем на 400к, эта цифра на что-то влияет?
В одном банке при заполнении анкеты в строке сколько всего маю грошових цiнностiв, говорит пиши до 400к а то финмон, посоветовала 300к написать, это тоже не понял как работает.
А что страшного в финмоне? Принесете справку и продолжите.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 12:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

zapara_y написав:Райффайзен здивував, дуже незадоволені були, віддаючи всього $1100
Я звертався в чат, пропонував забронювати на певний день готівку, ні, приходьте так.
У відділенні біля ст. м Університет видали незадоволено
Віддавати завжди невдоволено. Береш чуже, а віддаєш своє.
Ромасик
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