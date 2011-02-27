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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 січ, 2023 13:18
om77 написав: Ромасик написав:
om77 написав:Так до конца и не понял, подскажите плиз, я в декабре сделал три депа в разных банках по 100к, в январе еще хочу три, в месяц можно до 400к закидывать я так понял, а как быть с тем что депов получится больше чем на 400к, эта цифра на что-то влияет?
В одном банке при заполнении анкеты в строке сколько всего маю грошових цiнностiв, говорит пиши до 400к а то финмон, посоветовала 300к написать, это тоже не понял как работает.
А что страшного в финмоне? Принесете справку и продолжите.
Я в покер играю, я даже не знаю где я ее возьму, выписка же из привата не подойдет, что я деньги у них снимал? Я так и не понял до конца финмон это не про налоги? Их только интересует законно деньги получены или нет?
ДПС либо ПФ
Про налоги.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:21
mustbe написав:Добавил поддержку шаблонов городов.
Для примера прописал шаблон для Запорожья.
Страшно уже открывать табличку. Особенно при помощи GPRS, особенно с Запорожья))
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:22
dr_morgenstern написав:Підкажіть, плз, в яких банках можна відкрити конверт-депо, за яким кошти повертаються не на поточний рахунок, а на валютну картку (оптимально, щоб з неї можна було потім без комісу зняти в касі).
Знаю укргаз, приват, ізі, нео, моно, але потрібно ще =)
Музыканты, моряки, секс алка
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:26
Заніс в газмяс 100к налом, окрисилась касир, що купюри не по порядку.
Хіба я зобов'язаний?
Банкомат видавав порціями по 10к , різними купюрами. Так і заніс.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:29
Hotab написав:Заніс в газмяс 100к налом, окрисилась касир, що купюри не по порядку.
Хіба я зобов'язаний?
Банкомат видавав порціями по 10к , різними купюрами. Так і заніс.
Так, за номерами треба відсортувати віднедавна
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:35
Ромасик написав:
Hotab написав:Заніс в газмяс 100к налом, окрисилась касир, що купюри не по порядку.
Хіба я зобов'язаний?
Банкомат видавав порціями по 10к , різними купюрами. Так і заніс.
Так, за номерами треба відсортувати віднедавна
Ггги
А хто наскільки заліз в ці конверт-депо?
Є такі, хто 100к уе, наприклад, чи більше?
Я конвертую лише поточні гривневі залишки. Ще навіть 10 куе не перекачав.
Здавати зелень (як стару, так і свіжеотриману) , щоб занести на депо - так не робив. Боюсь.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:36
Hotab на всі. А зелень здав, ще як Горох закликав. Ще і поперед нього.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:37
Ромасик написав:
Hotab на всі
Неправда. Ти копитами застряг в облігаціях. Гривневих.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:43
Я в каруселі. Зняв - обміняв - поклав депозит - на профіт купив алкоголь - випив. На ранок зняв -.....
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:44
Hotab написав: Ромасик написав:
Hotab на всі
Неправда. Ти копитами застряг в облігаціях. Гривневих.
На всі доступні.
Більшість овдп були до листопада.
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