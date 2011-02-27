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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 січ, 2023 13:44
Hotab написав:
Заніс в газмяс 100к налом, окрисилась касир, що купюри не по порядку.
Хіба я зобов'язаний?
Банкомат видавав порціями по 10к , різними купюрами. Так і заніс.
їй мабуть потім руцями їх сортувати по різним стопкам.
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mephala
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:46
Hotab написав:
Заніс в газмяс 100к налом, окрисилась касир, що купюри не по порядку.
Хіба я зобов'язаний?
Банкомат видавав порціями по 10к , різними купюрами. Так і заніс.
це є такий тип касира
вони завжди незадоволені
просто від того що ти прийшов
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:46
Ромасик написав:
На всі доступні
В обмінку з РПГ їздив? Навіть 20 куе здати, а потім розпихати по 8 банкам - це шалена небезпека.
mephala написав:
їй мабуть потім руцями їх сортувати
А що їй там ще робити. Я був один в черзі.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:49
mustbe
подскажите, что значит в табличке пункт "Кратность"? макимальное количество конверт-депо, которые можно открыть в один месяц в одном банке?
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dr_morgenstern
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:57
Hotab написав: Ромасик написав:
На всі доступні
В обмінку з РПГ їздив? Навіть 20 куе здати, а потім розпихати по 8 банкам - це шалена небезпека.
До військового стану чудово працював онлайн обмін: алка, кредо, той самий горох. І всеодно все ж за раз не здавалося.
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Ромасик
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:57
dr_morgenstern, нет конечно - это просто пометка если есть требование банка по округлению суммы вклада до целого числа, без центов. Например кратность "1" значит, что вы можете открыть вклад на $2707, а не на $2707 и 32 цента.
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Dobrofey
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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:00
на карусель поки не заплигнув. Поряд є А-Банка. Чи є там якісь підводні камені, чи все просто: з картки оформив, через 3 місяці забрав у касі/картці?
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sergia
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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:03
dr_morgenstern написав:
Підкажіть, плз, в яких банках можна відкрити конверт-депо, за яким кошти повертаються не на поточний рахунок, а на валютну картку (оптимально, щоб з неї можна було потім без комісу зняти в касі).
Знаю укргаз, приват, ізі, нео, моно, але потрібно ще =)
ПУМБ, Але без комісії від 500 доларів, так стверджують представники банку.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:08
Ромасик написав: om77 написав: Ромасик написав:
А что страшного в финмоне? Принесете справку и продолжите.
Я в покер играю, я даже не знаю где я ее возьму, выписка же из привата не подойдет, что я деньги у них снимал? Я так и не понял до конца финмон это не про налоги? Их только интересует законно деньги получены или нет?
ДПС либо ПФ
Про налоги.
а як що немає пенсії, офіційного місця роботи, то як це зробити тоді?
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sergia
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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:10
sergia написав:
а як що немає пенсії, офіційного місця роботи, то як це зробити тоді?
То і немає грошей
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Ромасик
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