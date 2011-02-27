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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 408409410411
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:25

  Hotab написав:
  Ромасик написав:На всі доступні

В обмінку з РПГ їздив? Навіть 20 куе здати, а потім розпихати по 8 банкам - це шалена небезпека.
.

в київський обмінці скажуть шо немає гривні - на тому все і закінчиться так і не розпочавшись :D
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:39

  Ромасик написав:
  sergia написав:а як що немає пенсії, офіційного місця роботи, то як це зробити тоді?

То і немає грошей

дуже категорично як для форума де люди бажають зберегти/примножити :D
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:47

  sergia написав:,
а як що немає пенсії, офіційного місця роботи, то як це зробити тоді?

вписуете в річну декларацію про доходи ваш профіт за минулий рік, здаєте її в податкову, та сплачуєте податок 15 %
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:55

  dr_morgenstern написав:Підкажіть, плз, в яких банках можна відкрити конверт-депо, за яким кошти повертаються не на поточний рахунок, а на валютну картку (оптимально, щоб з неї можна було потім без комісу зняти в касі).
Знаю укргаз, приват, ізі, нео, моно, але потрібно ще =)

Сенс, Аккорд... Я бы вообще ожидал, что таких большинство.
P.S. Но зачем карта, если всё равно в кассе снимать?
Востаннє редагувалось moveton в Пон 02 січ, 2023 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

J написав:
  sergia написав:,
а як що немає пенсії, офіційного місця роботи, то як це зробити тоді?

вписуете в річну декларацію про доходи ваш профіт за минулий рік, здаєте її в податкову, та сплачуєте податок 15 %
18%+1.5%
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:59

  J написав:
  sergia написав:,
а як що немає пенсії, офіційного місця роботи, то як це зробити тоді?

вписуете в річну декларацію про доходи ваш профіт за минулий рік, здаєте її в податкову, та сплачуєте податок 15 %

мабудь треба було уточнити раніше про які суми йдеться. Якщо конвер-депо на суми більші ніж 300т, то я ще розумію усі ці танці з податковою. А якщо людина хоче відкрити депо на 30-40т грн, теж потрібно все це?
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 15:02

  dr_morgenstern написав:mustbe
подскажите, что значит в табличке пункт "Кратность"? макимальное количество конверт-депо, которые можно открыть в один месяц в одном банке?

Кратность - это число, которому должна быть кратна сумма депо.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 15:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

alter написав:
J написав:
  sergia написав:,
а як що немає пенсії, офіційного місця роботи, то як це зробити тоді?

вписуете в річну декларацію про доходи ваш профіт за минулий рік, здаєте її в податкову, та сплачуєте податок 15 %
18%+1.5%
Або 5% за програмою легалізації накраденого за 30 років
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 15:26

  Hotab написав:Заніс в газмяс 100к налом, окрисилась касир, що купюри не по порядку.
Хіба я зобов'язаний?
Банкомат видавав порціями по 10к , різними купюрами. Так і заніс.


Ви напевно оригінал. Щось мені підказує що всі інші ретельно фасують, перераховують ще й резинкою перетягують свої пачки перед тим як тикати їх касиру в ящичок.
angra
 
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