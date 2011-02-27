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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 січ, 2023 14:25
Hotab написав: Ромасик написав:
На всі доступні
В обмінку з РПГ їздив? Навіть 20 куе здати, а потім розпихати по 8 банкам - це шалена небезпека.
.
в київський обмінці скажуть шо немає гривні - на тому все і закінчиться так і не розпочавшись
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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:39
Ромасик написав: sergia написав:
а як що немає пенсії, офіційного місця роботи, то як це зробити тоді?
То і немає грошей
дуже категорично як для форума де люди бажають зберегти/примножити
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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:47
sergia написав:
,
а як що немає пенсії, офіційного місця роботи, то як це зробити тоді?
вписуете в річну декларацію про доходи ваш профіт за минулий рік, здаєте її в податкову, та сплачуєте податок 15 %
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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:55
dr_morgenstern написав:
Підкажіть, плз, в яких банках можна відкрити конверт-депо, за яким кошти повертаються не на поточний рахунок, а на валютну картку (оптимально, щоб з неї можна було потім без комісу зняти в касі).
Знаю укргаз, приват, ізі, нео, моно, але потрібно ще =)
Сенс, Аккорд... Я бы вообще ожидал, что таких большинство.
P.S. Но зачем карта, если всё равно в кассе снимать?
Востаннє редагувалось moveton
в Пон 02 січ, 2023 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:56
J написав: sergia написав:
,
а як що немає пенсії, офіційного місця роботи, то як це зробити тоді?
вписуете в річну декларацію про доходи ваш профіт за минулий рік, здаєте її в податкову, та сплачуєте податок 15 %
18%+1.5%
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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:59
J написав: sergia написав:
,
а як що немає пенсії, офіційного місця роботи, то як це зробити тоді?
вписуете в річну декларацію про доходи ваш профіт за минулий рік, здаєте її в податкову, та сплачуєте податок 15 %
мабудь треба було уточнити раніше про які суми йдеться. Якщо конвер-депо на суми більші ніж 300т, то я ще розумію усі ці танці з податковою. А якщо людина хоче відкрити депо на 30-40т грн, теж потрібно все це?
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Додано: Пон 02 січ, 2023 15:02
dr_morgenstern написав:mustbe
подскажите, что значит в табличке пункт "Кратность"? макимальное количество конверт-депо, которые можно открыть в один месяц в одном банке?
Кратность - это число, которому должна быть кратна сумма депо.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 15:06
alter написав: J написав: sergia написав:
,
а як що немає пенсії, офіційного місця роботи, то як це зробити тоді?
вписуете в річну декларацію про доходи ваш профіт за минулий рік, здаєте її в податкову, та сплачуєте податок 15 %
18%+1.5%
Або 5% за програмою легалізації накраденого за 30 років
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Додано: Пон 02 січ, 2023 15:26
Hotab написав:
Заніс в газмяс 100к налом, окрисилась касир, що купюри не по порядку.
Хіба я зобов'язаний?
Банкомат видавав порціями по 10к , різними купюрами. Так і заніс.
Ви напевно оригінал. Щось мені підказує що всі інші ретельно фасують, перераховують ще й резинкою перетягують свої пачки перед тим як тикати їх касиру в ящичок.
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