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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 409410411412
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:12

  J написав:
  sergia написав:,
в річну декларацію про доходи ваш профіт за минулий рік, здаєте її в податкову, та сплачуєте податок 15 %

как пагодка в Мацкве(с) ?
хотя конечно 13-15 в РФ что есть то есть
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:31

  cohan написав:
  J написав:
  sergia написав:,
в річну декларацію про доходи ваш профіт за минулий рік, здаєте її в податкову, та сплачуєте податок 15 %

как пагодка в Мацкве(с) ?
хотя конечно 13-15 в РФ что есть то есть

хз
в мене овдп, по ним податків немає
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:33

  angra написав:Ви напевно оригінал. Щось мені підказує що всі інші ретельно фасують, перераховують ще й резинкою перетягують свої пачки перед тим як тикати їх касиру в ящичок.
Та лаана -- на пяток роллов у Райфе кассирша даж глазом не моргнула. Резиночки сразу возвращает :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:12

  Amethyst написав:
  angra написав:Ви напевно оригінал. Щось мені підказує що всі інші ретельно фасують, перераховують ще й резинкою перетягують свої пачки перед тим як тикати їх касиру в ящичок.
Та лаана -- на пяток роллов у Райфе кассирша даж глазом не моргнула. Резиночки сразу возвращает :)


фасовать не любят, что есть то есть

как сейчас помню Европром и Клиринговый,
думаю, раз там деньги чемоданами носят, то на принесшего несорт да еще и 50ки-100тки тамошние кассиры смотрят как на давно :mrgreen:
cohan
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