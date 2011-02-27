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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 січ, 2023 16:12
J написав: sergia написав:
,
в річну декларацію про доходи ваш профіт за минулий рік, здаєте її в податкову, та сплачуєте податок 15 %
как пагодка в Мацкве(с) ?
хотя конечно 13-15 в РФ что есть то есть
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Додано: Пон 02 січ, 2023 16:30
А чем ФОП отличается от физлица ,для открытия депо , надо больше каких то разрешений
?
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Додано: Пон 02 січ, 2023 16:31
cohan написав: J написав: sergia написав:
,
в річну декларацію про доходи ваш профіт за минулий рік, здаєте її в податкову, та сплачуєте податок 15 %
как пагодка в Мацкве(с) ?
хотя конечно 13-15 в РФ что есть то есть
хз
в мене овдп, по ним податків немає
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Додано: Пон 02 січ, 2023 16:33
angra написав:
Ви напевно оригінал. Щось мені підказує що всі інші ретельно фасують, перераховують ще й резинкою перетягують свої пачки перед тим як тикати їх касиру в ящичок.
Та лаана -- на пяток роллов у Райфе кассирша даж глазом не моргнула. Резиночки сразу возвращает
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Додано: Пон 02 січ, 2023 17:12
Amethyst написав: angra написав:
Ви напевно оригінал. Щось мені підказує що всі інші ретельно фасують, перераховують ще й резинкою перетягують свої пачки перед тим як тикати їх касиру в ящичок.
Та лаана -- на пяток роллов у Райфе кассирша даж глазом не моргнула. Резиночки сразу возвращает
фасовать не любят, что есть то есть
как сейчас помню Европром и Клиринговый,
думаю, раз там деньги чемоданами носят, то на принесшего несорт да еще и 50ки-100тки тамошние кассиры смотрят как на давно
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Додано: Пон 02 січ, 2023 17:44
sergia написав:
а як що немає пенсії, офіційного місця роботи, то як це зробити тоді?
Офіційно? Мабуть, задекларувати дохід та сплатити податки
Можна відкрити фоп та продати щось собі самому
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Додано: Пон 02 січ, 2023 17:47
J написав:
а де ви ті резинки берете? з пучків укропу знімаєте? а якщо бабця його ниткою перетянула ?
Резинки продаються.
Та й обмінки чи банки завжди пачки фасованими дають
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Додано: Пон 02 січ, 2023 17:54
Передзвонили сьогодні з ТАС і повідомили, що зявилась можливість відкривати в євро онлайн і офлайн
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