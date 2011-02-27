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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:12

  J написав:
  sergia написав:,
в річну декларацію про доходи ваш профіт за минулий рік, здаєте її в податкову, та сплачуєте податок 15 %

как пагодка в Мацкве(с) ?
хотя конечно 13-15 в РФ что есть то есть
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А чем ФОП отличается от физлица ,для открытия депо , надо больше каких то разрешений :roll: ?
Frez
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:31

  cohan написав:
  J написав:
  sergia написав:,
в річну декларацію про доходи ваш профіт за минулий рік, здаєте її в податкову, та сплачуєте податок 15 %

как пагодка в Мацкве(с) ?
хотя конечно 13-15 в РФ что есть то есть

хз
в мене овдп, по ним податків немає
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 16:33

  angra написав:Ви напевно оригінал. Щось мені підказує що всі інші ретельно фасують, перераховують ще й резинкою перетягують свої пачки перед тим як тикати їх касиру в ящичок.
Та лаана -- на пяток роллов у Райфе кассирша даж глазом не моргнула. Резиночки сразу возвращает :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:12

  Amethyst написав:
  angra написав:Ви напевно оригінал. Щось мені підказує що всі інші ретельно фасують, перераховують ще й резинкою перетягують свої пачки перед тим як тикати їх касиру в ящичок.
Та лаана -- на пяток роллов у Райфе кассирша даж глазом не моргнула. Резиночки сразу возвращает :)


фасовать не любят, что есть то есть

как сейчас помню Европром и Клиринговый,
думаю, раз там деньги чемоданами носят, то на принесшего несорт да еще и 50ки-100тки тамошние кассиры смотрят как на давно :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:44

  sergia написав:а як що немає пенсії, офіційного місця роботи, то як це зробити тоді?

Офіційно? Мабуть, задекларувати дохід та сплатити податки
Можна відкрити фоп та продати щось собі самому :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:47

  J написав:а де ви ті резинки берете? з пучків укропу знімаєте? а якщо бабця його ниткою перетянула ?

Резинки продаються.
Та й обмінки чи банки завжди пачки фасованими дають
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Передзвонили сьогодні з ТАС і повідомили, що зявилась можливість відкривати в євро онлайн і офлайн
alexsmith
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:33

  Hotab написав:Заніс в газмяс 100к налом, окрисилась касир, що купюри не по порядку.
Хіба я зобов'язаний?
Банкомат видавав порціями по 10к , різними купюрами. Так і заніс.

та какая разница? там должна стоять машинка, которая сама распознает купюры и суммирует отсчитанное. Может быть конечно убогое отделение, которое еще такой не обзавелось
Резинок полно продается в магазах типа новуса или строительных эпицентра и т.д.
На то что кассир кривится, у менеджера плохое настроение мне все равно. С банком договорные отношения, им котлету - они через 3 месяца должны вернуть президентов, с кислой недовольной миной или с улыбкой.
Кассир дает плохие меченые купюры, плачется что других нет - весь хлам назад в руки и пусть другие дает
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 20:08

  kuzmich написав:. у менеджера плохое настроение мне все равно. .

а как вам вариант когда менеджер вежливо хамит ?
  kuzmich написав:,
Кассир дает плохие меченые купюры, плачется что других нет - весь хлам назад в руки и пусть другие дает

а как вам вариант когда кассир дает плохие купюры и быкует, доказывает что они хорошие ?
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