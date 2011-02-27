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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 січ, 2023 20:11
kuzmich написав:
Кассир дает плохие меченые купюры, плачется что других нет - весь хлам назад в руки и пусть другие дает
а на каком основании, купюр же не ветхие? не нравится проходите мимо@
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nekefer
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Додано: Пон 02 січ, 2023 20:13
nekefer написав: kuzmich написав:
Кассир дает плохие меченые купюры, плачется что других нет - весь хлам назад в руки и пусть другие дает
а на каком основании, купюр же не ветхие? не нравится проходите мимо@
Мимо нельзя. Карусель остановится
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Додано: Пон 02 січ, 2023 20:19
Investor_K написав: nekefer написав: kuzmich написав:
Кассир дает плохие меченые купюры, плачется что других нет - весь хлам назад в руки и пусть другие дает
а на каком основании, купюр же не ветхие? не нравится проходите мимо@
Мимо нельзя. Карусель остановится
поэтому нам приходится с этим жить @
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Додано: Пон 02 січ, 2023 20:36
mephala написав: Hotab написав:
Заніс в газмяс 100к налом, окрисилась касир, що купюри не по порядку.
Хіба я зобов'язаний?
Банкомат видавав порціями по 10к , різними купюрами. Так і заніс.
їй мабуть потім руцями їх сортувати по різним стопкам.
Это её работа. Пусть не гундит. Где написано, что купюры по порядку должны быть? Если такое требование банка - пусть повесят объявление на кассу о таком порядке и я буду стоя перед кассой их сортировать и какая возникнет очередь из-за этого у кассы.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 20:45
alkhimik написав:
Підкажіть в приваті потрібно замовляти попередньо кошти якщо так то за який період? Чи потрібно чекати поки на картку не впадуть і вже потім замовляти зняття в п24?
Замовив на за пару днів до закінчення депо відповідну суму в касу на відповідну дату , заявка була в обробці, по закінченню депо спрацювала і я забрав в касі долари.
Замоляв зняття з карти, на яку падав депо по закінченню. Але система пропустила суму кратну 100.
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