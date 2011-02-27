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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 410411412413
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 20:11

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  kuzmich написав:Кассир дает плохие меченые купюры, плачется что других нет - весь хлам назад в руки и пусть другие дает

а на каком основании, купюр же не ветхие? не нравится проходите мимо@
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 20:13

  nekefer написав:
  kuzmich написав:Кассир дает плохие меченые купюры, плачется что других нет - весь хлам назад в руки и пусть другие дает

а на каком основании, купюр же не ветхие? не нравится проходите мимо@

Мимо нельзя. Карусель остановится
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 20:19

  Investor_K написав:
  nekefer написав:
  kuzmich написав:Кассир дает плохие меченые купюры, плачется что других нет - весь хлам назад в руки и пусть другие дает

а на каком основании, купюр же не ветхие? не нравится проходите мимо@

Мимо нельзя. Карусель остановится

поэтому нам приходится с этим жить @
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 20:36

  mephala написав:
  Hotab написав:Заніс в газмяс 100к налом, окрисилась касир, що купюри не по порядку.
Хіба я зобов'язаний?
Банкомат видавав порціями по 10к , різними купюрами. Так і заніс.


їй мабуть потім руцями їх сортувати по різним стопкам.

Это её работа. Пусть не гундит. Где написано, что купюры по порядку должны быть? Если такое требование банка - пусть повесят объявление на кассу о таком порядке и я буду стоя перед кассой их сортировать и какая возникнет очередь из-за этого у кассы.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 20:45

  alkhimik написав:Підкажіть в приваті потрібно замовляти попередньо кошти якщо так то за який період? Чи потрібно чекати поки на картку не впадуть і вже потім замовляти зняття в п24?

Замовив на за пару днів до закінчення депо відповідну суму в касу на відповідну дату , заявка була в обробці, по закінченню депо спрацювала і я забрав в касі долари.
Замоляв зняття з карти, на яку падав депо по закінченню. Але система пропустила суму кратну 100.
slonslon
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 21:57

  J написав:
  kuzmich написав:,
Кассир дает плохие меченые купюры, плачется что других нет - весь хлам назад в руки и пусть другие дает

а как вам вариант когда кассир дает плохие купюры и быкует, доказывает что они хорошие ?

уже проходил такое в идее, 2/3 купюр были с печатями барыг, залитые краской, затертые до дыр и постиранные. После повышения голоса нашлись более-менее приемлимые бумажки, правда потом они оказались с грибком в ультрафиолете, когда относил в обменник
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 22:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Frez написав:А чем ФОП отличается от физлица ,для открытия депо , надо больше каких то разрешений :roll: ?

Усі рахунки ФОП (включно з рахунками його як фізособи) потрібно реєструвати в податковій. Це в банку займає деякий час (пів дня десь або й довше) доки прийде підтвердження реєстрації від електронної системи податкової. І робиться тільки в робочі дні.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 22:06

Дам маленький совет всем. Я редко даю советы для всех.

Сейчас, как раз минимум опасностей открывать депо. Все дело в том, что окончание будет уже в апреле. В апреле проблем с электроэнергией уже не будет, т.к. природные факторы дадут о себе знать, рост температуры + более длинный световой день.

Про возможные успехи ЗСУ весной я не буду писать, я буду на них молится.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 23:00

  Evgeny написав:,В апреле проблем с электроэнергией уже не будет,

в ************ свет уже 4 дня вообще не отключают,
в эпицентре цена на генераторы снижается каждую неделю
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