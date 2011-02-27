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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 січ, 2023 20:11
kuzmich написав:
Кассир дает плохие меченые купюры, плачется что других нет - весь хлам назад в руки и пусть другие дает
а на каком основании, купюр же не ветхие? не нравится проходите мимо@
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Додано: Пон 02 січ, 2023 20:13
nekefer написав: kuzmich написав:
Кассир дает плохие меченые купюры, плачется что других нет - весь хлам назад в руки и пусть другие дает
а на каком основании, купюр же не ветхие? не нравится проходите мимо@
Мимо нельзя. Карусель остановится
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Додано: Пон 02 січ, 2023 20:19
Investor_K написав: nekefer написав: kuzmich написав:
Кассир дает плохие меченые купюры, плачется что других нет - весь хлам назад в руки и пусть другие дает
а на каком основании, купюр же не ветхие? не нравится проходите мимо@
Мимо нельзя. Карусель остановится
поэтому нам приходится с этим жить @
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Додано: Пон 02 січ, 2023 20:36
mephala написав: Hotab написав:
Заніс в газмяс 100к налом, окрисилась касир, що купюри не по порядку.
Хіба я зобов'язаний?
Банкомат видавав порціями по 10к , різними купюрами. Так і заніс.
їй мабуть потім руцями їх сортувати по різним стопкам.
Это её работа. Пусть не гундит. Где написано, что купюры по порядку должны быть? Если такое требование банка - пусть повесят объявление на кассу о таком порядке и я буду стоя перед кассой их сортировать и какая возникнет очередь из-за этого у кассы.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 20:45
alkhimik написав:
Підкажіть в приваті потрібно замовляти попередньо кошти якщо так то за який період? Чи потрібно чекати поки на картку не впадуть і вже потім замовляти зняття в п24?
Замовив на за пару днів до закінчення депо відповідну суму в касу на відповідну дату , заявка була в обробці, по закінченню депо спрацювала і я забрав в касі долари.
Замоляв зняття з карти, на яку падав депо по закінченню. Але система пропустила суму кратну 100.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 21:57
J написав: kuzmich написав:
,
Кассир дает плохие меченые купюры, плачется что других нет - весь хлам назад в руки и пусть другие дает
а как вам вариант когда кассир дает плохие купюры и быкует, доказывает что они хорошие ?
уже проходил такое в идее, 2/3 купюр были с печатями барыг, залитые краской, затертые до дыр и постиранные. После повышения голоса нашлись более-менее приемлимые бумажки, правда потом они оказались с грибком в ультрафиолете, когда относил в обменник
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Додано: Пон 02 січ, 2023 22:03
Frez написав:
А чем ФОП отличается от физлица ,для открытия депо , надо больше каких то разрешений
?
Усі рахунки ФОП (включно з рахунками його як фізособи) потрібно реєструвати в податковій. Це в банку займає деякий час (пів дня десь або й довше) доки прийде підтвердження реєстрації від електронної системи податкової. І робиться тільки в робочі дні.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 22:06
Дам маленький совет всем. Я редко даю советы для всех.
Сейчас, как раз минимум опасностей открывать депо. Все дело в том, что окончание будет уже в апреле. В апреле проблем с электроэнергией уже не будет, т.к. природные факторы дадут о себе знать, рост температуры + более длинный световой день.
Про возможные успехи ЗСУ весной я не буду писать, я буду на них молится.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 23:00
Evgeny написав:
,В апреле проблем с электроэнергией уже не будет,
в ************ свет уже 4 дня вообще не отключают,
в эпицентре цена на генераторы снижается каждую неделю
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Додано: Вів 03 січ, 2023 00:35
moveton написав: dr_morgenstern написав:
Підкажіть, плз, в яких банках можна відкрити конверт-депо, за яким кошти повертаються не на поточний рахунок, а на валютну картку (оптимально, щоб з неї можна було потім без комісу зняти в касі).
Знаю укргаз, приват, ізі, нео, моно, але потрібно ще =)
Сенс, Аккорд... Я бы вообще ожидал, что таких большинство.
P.S. Но зачем карта, если всё равно в кассе снимать?
сенсу доверия мало, а вот за аккорд совсем забыл - благодарю, что напомнили.
карта нужна как запасной (крайний) вариант для доступа к деньгам , если не будет возможности приехать в отделение.
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