|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 січ, 2023 02:52
Ромасик написав: flyman написав: mogicanin1986 написав:
Це всім цікаво, який поріг, сума конверт депозитів, коли фінмоніторінг почне задавать питання звідки гроші? Наприклад, як з цим в приватбанку?
ніби тільки ПУМБ сумує,
а в решті 300К, це три депо за три місяці, що менше 400К,
от якщо піднімуть стелю для конвертаційних, то можливі варіанти
Ніби, але рахують обороти, а не залишки.
а не вийде так що поклав - зняв от тобі і 200к обороту?
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 651
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 січ, 2023 08:10
dr_morgenstern написав: moveton написав: dr_morgenstern написав:
Підкажіть, плз, в яких банках можна відкрити конверт-депо, за яким кошти повертаються не на поточний рахунок, а на валютну картку (оптимально, щоб з неї можна було потім без комісу зняти в касі).
Знаю укргаз, приват, ізі, нео, моно, але потрібно ще =)
Сенс, Аккорд... Я бы вообще ожидал, что таких большинство.
P.S. Но зачем карта, если всё равно в кассе снимать?
сенсу доверия мало, а вот за аккорд совсем забыл - благодарю, что напомнили.
карта нужна как запасной (крайний) вариант для доступа к деньгам , если не будет возможности приехать в отделение.
Укрексімбанк
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1076
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|53259
|
|
|5
|25574
|
|
|3
|6407
|
|