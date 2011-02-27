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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 02:52

  Ромасик написав:
flyman написав:
  mogicanin1986 написав:Це всім цікаво, який поріг, сума конверт депозитів, коли фінмоніторінг почне задавать питання звідки гроші? Наприклад, як з цим в приватбанку?

ніби тільки ПУМБ сумує,
а в решті 300К, це три депо за три місяці, що менше 400К,
от якщо піднімуть стелю для конвертаційних, то можливі варіанти
Ніби, але рахують обороти, а не залишки.

а не вийде так що поклав - зняв от тобі і 200к обороту?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 08:10

  dr_morgenstern написав:
  moveton написав:
  dr_morgenstern написав:Підкажіть, плз, в яких банках можна відкрити конверт-депо, за яким кошти повертаються не на поточний рахунок, а на валютну картку (оптимально, щоб з неї можна було потім без комісу зняти в касі).
Знаю укргаз, приват, ізі, нео, моно, але потрібно ще =)

Сенс, Аккорд... Я бы вообще ожидал, что таких большинство.
P.S. Но зачем карта, если всё равно в кассе снимать?


сенсу доверия мало, а вот за аккорд совсем забыл - благодарю, что напомнили.
карта нужна как запасной (крайний) вариант для доступа к деньгам , если не будет возможности приехать в отделение.

Укрексімбанк
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 09:42

  Diman написав:а не вийде так що поклав - зняв от тобі і 200к обороту?

Ні.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 09:43

  Evgeny написав:Дам маленький совет всем. Я редко даю советы для всех.

Сейчас, как раз минимум опасностей открывать депо. Все дело в том, что окончание будет уже в апреле. В апреле проблем с электроэнергией уже не будет, т.к. природные факторы дадут о себе знать, рост температуры + более длинный световой день.

Совет года)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 09:53

  kuzmich написав:
  Hotab написав:Заніс в газмяс 100к налом, окрисилась касир, що купюри не по порядку.
Хіба я зобов'язаний?
Банкомат видавав порціями по 10к , різними купюрами. Так і заніс.

та какая разница? там должна стоять машинка, которая сама распознает купюры и суммирует отсчитанное. Может быть конечно убогое отделение, которое еще такой не обзавелось
Резинок полно продается в магазах типа новуса или строительных эпицентра и т.д.
На то что кассир кривится, у менеджера плохое настроение мне все равно.

Машинка то посчитает. А сортировать по разным шухлядам кто будет?😄
Теоретически, умные машинки умеют сортировать, но нужны дополнительные телодвижения и встряска извилин, что сопоставима с энергозатратами на сортировку вручную.

Резинки обычно все дают.

Плохое настроение кассира госбанка должно вас волновать. Иначе испортит и вам.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

У меня в карманах курточек штук 20 этих резинок. При том, что еще кучу выкинул.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:30

  Evgeny написав:Дам маленький совет всем.

Раз пошла такая пьянка, то мой вам совет: не слушайте ничьих советов :lol:
angra
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:31

  Alien написав:
  dr_morgenstern написав:
  moveton написав:Сенс, Аккорд... Я бы вообще ожидал, что таких большинство.
P.S. Но зачем карта, если всё равно в кассе снимать?

сенсу доверия мало, а вот за аккорд совсем забыл - благодарю, что напомнили.
карта нужна как запасной (крайний) вариант для доступа к деньгам , если не будет возможности приехать в отделение.

Укрексімбанк

навіть гадки не було, що в такому "замшелому" банку, як ексім, по завершенню депо кошти падають на валютну карту, а не на рахунок. дякую за інфо!
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 10:37

+ 44 Грант.
Курс обмена - стандартный. Но есть нюансы )))
mustbe
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