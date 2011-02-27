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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 січ, 2023 12:47
Подскажите, как в IZI выглядит процесс снятия.
Нужно топать в ТАС? Если автоматом с депо деньги упали на виртуальную валютную карту - то будет ли комиссия при снятии? Вижу, можно переложить с валютной карты на депо с досрочным расторжением - с него потом снять за 15 грн получится?
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mixmax
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Додано: Вів 03 січ, 2023 13:13
Дайте ссылку на таблицу, где-то она в недрах ветки затерялась.
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Порт
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Додано: Вів 03 січ, 2023 13:22
Порт написав:
Дайте ссылку на таблицу, где-то она в недрах ветки затерялась.
натисніть кнопку 1 - вона на першій сторінці завжди є закріплена
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greenozon
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Додано: Вів 03 січ, 2023 13:41
slonslon написав: alkhimik написав:
Підкажіть в приваті потрібно замовляти попередньо кошти якщо так то за який період? Чи потрібно чекати поки на картку не впадуть і вже потім замовляти зняття в п24?
Замовив на за пару днів до закінчення депо відповідну суму в касу на відповідну дату , заявка була в обробці, по закінченню депо спрацювала і я забрав в касі долари.
Замоляв зняття з карти, на яку падав депо по закінченню. Але система пропустила суму кратну 100.
Повезло Вам, мені на сьогодні заявку валюти в приматі зарізали. Конверт що в грудні в самому кінці закінчився і маленький що вже в січні. Лінь було два рази в черзі стоять.
Перезамовив на папізже. ,,Улыбаемся и машем,,@Пінгвіни Мадагаскара
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alex lem
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Додано: Вів 03 січ, 2023 14:34
mixmax написав:
Подскажите, как в IZI выглядит процесс снятия.
Нужно топать в ТАС? Если автоматом с депо деньги упали на виртуальную валютную карту - то будет ли комиссия при снятии? Вижу, можно переложить с валютной карты на депо с досрочным расторжением - с него потом снять за 15 грн получится?
За 2 понедельника (до 11) заказ на горячке Изи на отделение тас банка, снятие депозитных средств 15 грн. за пайку.
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demichh
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