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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Подскажите, как в IZI выглядит процесс снятия.
Нужно топать в ТАС? Если автоматом с депо деньги упали на виртуальную валютную карту - то будет ли комиссия при снятии? Вижу, можно переложить с валютной карты на депо с досрочным расторжением - с него потом снять за 15 грн получится?
mixmax
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:13

Дайте ссылку на таблицу, где-то она в недрах ветки затерялась.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:17

  Порт написав:Дайте ссылку на таблицу, где-то она в недрах ветки затерялась.

https://mustbe.ml/tables/club100k
vossmy
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:22

  Порт написав:Дайте ссылку на таблицу, где-то она в недрах ветки затерялась.


натисніть кнопку 1 - вона на першій сторінці завжди є закріплена
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 13:41

  slonslon написав:
  alkhimik написав:Підкажіть в приваті потрібно замовляти попередньо кошти якщо так то за який період? Чи потрібно чекати поки на картку не впадуть і вже потім замовляти зняття в п24?

Замовив на за пару днів до закінчення депо відповідну суму в касу на відповідну дату , заявка була в обробці, по закінченню депо спрацювала і я забрав в касі долари.
Замоляв зняття з карти, на яку падав депо по закінченню. Але система пропустила суму кратну 100.

Повезло Вам, мені на сьогодні заявку валюти в приматі зарізали. Конверт що в грудні в самому кінці закінчився і маленький що вже в січні. Лінь було два рази в черзі стоять.
Перезамовив на папізже. ,,Улыбаемся и машем,,@Пінгвіни Мадагаскара
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 14:34

  mixmax написав:Подскажите, как в IZI выглядит процесс снятия.
Нужно топать в ТАС? Если автоматом с депо деньги упали на виртуальную валютную карту - то будет ли комиссия при снятии? Вижу, можно переложить с валютной карты на депо с досрочным расторжением - с него потом снять за 15 грн получится?

За 2 понедельника (до 11) заказ на горячке Изи на отделение тас банка, снятие депозитных средств 15 грн. за пайку.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:26

Альянс

Скажите в этом месяце альянс банк доплачивает за конверт депо по 300 грн. по акции?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:39

demichh, уточнююче питання по Ізі.


Якщо депозит закінчується 1 квітня (субота), то це треба замовляти не вранці 27-го березня (попередній понеделок), а ще 20 березня, правильно?
І отримати 3 квітня, у понеділок по завершенню строку.
Все вірно?
evgr
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:45

  evgr написав:demichh, уточнююче питання по Ізі.


Якщо депозит закінчується 1 квітня (субота), то це треба замовляти не вранці 27-го березня (попередній понеделок), а ще 20 березня, правильно?
І отримати 3 квітня, у понеділок по завершенню строку.
Все вірно?


Да. И лучше до 20-го на получение указываете конкретное отделение ТАСа
Востаннє редагувалось VLADPn в Вів 03 січ, 2023 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:47

  demichh написав:Скажите в этом месяце альянс банк доплачивает за конверт депо по 300 грн. по акции?

Доплачивает акцию продлили. Но 300 грн это если на весь лимит 100 тыс.
VLADPn
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