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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:53
VLADPn написав: demichh написав:
Скажите в этом месяце альянс банк доплачивает за конверт депо по 300 грн. по акции?
Доплачивает акцию продлили. Но 300 грн это если на весь лимит 100 тыс.
А АльянсБанк нормальний , а то тільки побачив що ізю зарізали на 37,44 , а у таблиці ще нема ))?
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