Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 03 січ, 2023 15:53
VLADPn написав: demichh написав:
Скажите в этом месяце альянс банк доплачивает за конверт депо по 300 грн. по акции?
Доплачивает акцию продлили. Но 300 грн это если на весь лимит 100 тыс.
А АльянсБанк нормальний , а то тільки побачив що ізю зарізали на 37,44 , а у таблиці ще нема ))?
Romico
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Додано: Вів 03 січ, 2023 16:11
Romico написав:
А АльянсБанк нормальний , а то тільки побачив що ізю зарізали на 37,44 , а у таблиці ще нема ))?
Осенью кричали, что первый кандидат в банкроты потому, что лидер по рефинансу. Потому и депо пылесосит. Нормальный, в общем
moveton
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Додано: Вів 03 січ, 2023 16:11
Хм... А Изя тихонько поменял курс конвертации...
На моменте 37,4462. А утром еще был старый...
Искатель
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Додано: Вів 03 січ, 2023 16:25
Искатель написав:Хм... А Изя тихонько поменял курс конвертации... На моменте 37,4462. А утром еще был старый...
Пополнил виртуалку на 100 к и не успел открыть(
Теперь выводить..
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emeta
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Додано: Вів 03 січ, 2023 16:27
VLADPn написав: demichh написав:
Скажите в этом месяце альянс банк доплачивает за конверт депо по 300 грн. по акции?
Доплачивает акцию продлили. Но 300 грн это если на весь лимит 100 тыс.
а що за акція? де прочитати?
Raymond
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Додано: Вів 03 січ, 2023 16:29
emeta написав: Искатель написав:Хм... А Изя тихонько поменял курс конвертации... На моменте 37,4462. А утром еще был старый...
Пополнил виртуалку на 100 к и не успел открыть(
Теперь выводить..
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Аналогично
Только я меньше пополнил. Короче, надо привыкать, что ничего нет постоянного, а особенно в этом клубе. А то расслабились...
Искатель
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Додано: Вів 03 січ, 2023 16:43
мдя. пока не было функции отброса банок с которыми не будешь работать таблица казалась такой огромной
ЗЫ
а реально еще и сделать отброс банок у которых итоговый коэф обмена больше "Х" ?
что бы меньше кнопать нежелательные банки
Востаннє редагувалось
mephala
в Вів 03 січ, 2023 16:45, всього редагувалось 2 разів.
mephala
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Додано: Вів 03 січ, 2023 16:44
dr_morgenstern написав:
Підкажіть, плз, в яких банках можна відкрити конверт-депо, за яким кошти повертаються не на поточний рахунок, а на валютну картку (оптимально, щоб з неї можна було потім без комісу зняти в касі).
Знаю укргаз, приват, ізі, нео, моно, але потрібно ще =)
А Банк був згаданий?
novichok
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Додано: Вів 03 січ, 2023 16:54
mephala написав:
мдя. пока не было функции отброса банок с которыми не будешь работать таблица казалась такой огромной
ЗЫ
а реально еще и сделать отброс банок у которых итоговый коэф обмена больше "Х" ?
что бы меньше кнопать нежелательные банки
Та реально, конечно.
Но не вижу большого смысла.
Проще сделать свой личный топ10 или топ15 и видеть только его.
Изю - жалко. Единственный онлайн был из зелёных.
Будет его не хватать.
Покойся с миром на 19-м месте )
mustbe
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Додано: Вів 03 січ, 2023 17:01
Raymond написав: VLADPn написав: demichh написав:
Скажите в этом месяце альянс банк доплачивает за конверт депо по 300 грн. по акции?
Доплачивает акцию продлили. Но 300 грн это если на весь лимит 100 тыс.
а що за акція? де прочитати?
Тут
https://bankalliance.ua/articles/zaosch ... imo-na-zsu
Alien
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