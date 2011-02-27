RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 414415416417>
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 15:53

  VLADPn написав:
  demichh написав:Скажите в этом месяце альянс банк доплачивает за конверт депо по 300 грн. по акции?

Доплачивает акцию продлили. Но 300 грн это если на весь лимит 100 тыс.

А АльянсБанк нормальний , а то тільки побачив що ізю зарізали на 37,44 , а у таблиці ще нема ))?
Romico
 
Повідомлень: 5
З нами з: 12.08.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:11

  Romico написав:А АльянсБанк нормальний , а то тільки побачив що ізю зарізали на 37,44 , а у таблиці ще нема ))?

Осенью кричали, что первый кандидат в банкроты потому, что лидер по рефинансу. Потому и депо пылесосит. Нормальный, в общем :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2663
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:11

Хм... А Изя тихонько поменял курс конвертации...
На моменте 37,4462. А утром еще был старый...
Искатель
 
Повідомлень: 5670
З нами з: 22.02.16
Подякував: 891 раз.
Подякували: 4653 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Искатель написав:Хм... А Изя тихонько поменял курс конвертации...
На моменте 37,4462. А утром еще был старый...
Пополнил виртуалку на 100 к и не успел открыть(
Теперь выводить..

Отправлено с моего K10000 Pro через Tapatalk
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2099
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:27

  VLADPn написав:
  demichh написав:Скажите в этом месяце альянс банк доплачивает за конверт депо по 300 грн. по акции?

Доплачивает акцию продлили. Но 300 грн это если на весь лимит 100 тыс.




а що за акція? де прочитати?
Raymond
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 16.12.08
Подякував: 204 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:29

  emeta написав:
Искатель написав:Хм... А Изя тихонько поменял курс конвертации...
На моменте 37,4462. А утром еще был старый...
Пополнил виртуалку на 100 к и не успел открыть(
Теперь выводить..

Отправлено с моего K10000 Pro через Tapatalk

Аналогично :) Только я меньше пополнил. Короче, надо привыкать, что ничего нет постоянного, а особенно в этом клубе. А то расслабились...
Искатель
 
Повідомлень: 5670
З нами з: 22.02.16
Подякував: 891 раз.
Подякували: 4653 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

мдя. пока не было функции отброса банок с которыми не будешь работать таблица казалась такой огромной :lol:

ЗЫ
а реально еще и сделать отброс банок у которых итоговый коэф обмена больше "Х" ?
что бы меньше кнопать нежелательные банки :lol:
Востаннє редагувалось mephala в Вів 03 січ, 2023 16:45, всього редагувалось 2 разів.
mephala
 
Повідомлень: 7760
З нами з: 07.04.14
Подякував: 213 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:44

  dr_morgenstern написав:Підкажіть, плз, в яких банках можна відкрити конверт-депо, за яким кошти повертаються не на поточний рахунок, а на валютну картку (оптимально, щоб з неї можна було потім без комісу зняти в касі).
Знаю укргаз, приват, ізі, нео, моно, але потрібно ще =)

А Банк був згаданий?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2873
З нами з: 31.03.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 16:54

  mephala написав:мдя. пока не было функции отброса банок с которыми не будешь работать таблица казалась такой огромной :lol:

ЗЫ
а реально еще и сделать отброс банок у которых итоговый коэф обмена больше "Х" ?
что бы меньше кнопать нежелательные банки :lol:

Та реально, конечно.
Но не вижу большого смысла.
Проще сделать свой личный топ10 или топ15 и видеть только его.

Изю - жалко. Единственный онлайн был из зелёных.
Будет его не хватать.
Покойся с миром на 19-м месте )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6667
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:01

  Raymond написав:
  VLADPn написав:
  demichh написав:Скажите в этом месяце альянс банк доплачивает за конверт депо по 300 грн. по акции?

Доплачивает акцию продлили. Но 300 грн это если на весь лимит 100 тыс.




а що за акція? де прочитати?

Тут https://bankalliance.ua/articles/zaosch ... imo-na-zsu
Alien
 
Повідомлень: 1083
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 414415416417>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, J, ustinovse і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53269
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25577
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6409
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1282)
03.01.2023 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.