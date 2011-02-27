І я так влип. Довелося терміново під відділенням скинути Леонідичу, доки він за доцею не підтягнувся.
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Додано: Вів 03 січ, 2023 17:02
Додано: Вів 03 січ, 2023 17:11
З Вами у компанії навіть не так сумно...
Я теж Леонідичу перекинув, але онлайн, тому треба ще почекати, поки він роздуплиться...
Отже, сьогодні Ізя нас усіх на... Ну-ну, ми запам'ятаємо...
Додано: Вів 03 січ, 2023 17:31
А от я не влип! Ще учора зранку скинув 5000 баксів по 40,85
і першим ділом у ТАЗік закидати на картку ІЗІ і швидко конвертнув. І, до речі, у мене була якась чуйка, але на рахунок Південного - у них курс поки що 37,30, але, думаю, дивлячись на ІЗЮ і вони можуть підняти тому майте на увазі!
Додано: Вів 03 січ, 2023 17:35
ну так можно что то проглядеть...
два фильтра было бы в самый раз - откинули банки с которыми не будеь работать по религиозным принципам или их просто нет в городе.
а потом формируется динамический список который из приемлемых банков отбрасывает зажравшихся.
на примере Изи.
1. отбрасываем банки по списку с которыми 100% нет желания/возможности работать.
2. отбрасываем те банки у кого больше 37,3 коэф. в списке Изя есть утром.
а вечером Изи уже нет в списке так как зажрался а в списке появится менее жадная банка. а если забить гвоздями то вечерний кульбит не вышел бы.
все это размышления в слух. никак не навязываю свое виденье. раньше и просто глазами фильтровали)
Додано: Вів 03 січ, 2023 17:37
Упс! Тільки но зайшов у Південній - вже змінили курс на 37,44, добре що я вчора і там 52000 конвертнув, жалкую що не всі 100. Тепер найнижчий курс конвертації у Валі - 37,39...
Треба поспішати//)
Додано: Вів 03 січ, 2023 17:38
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
А как вы перепрыгивали?
Там же до 30к в сутки с карты вроде бы только
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